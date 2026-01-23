鄭麗文春聯曝！國民黨恢復發年終獎金

▲農曆新年將至，國民黨也推出由黨主席鄭麗文署名的春聯「幸福加馬」，及紅包袋、福袋。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 農曆新年將至，國民黨也推出由黨主席鄭麗文署名的春聯「幸福加馬」，及紅包袋、福袋。國民黨文傳會主委吳宗憲強調，鄭主席以國民黨「善良」、「正念」、「團隊」為核心訴求，新的一年將持續為民眾爭取福利，更為幸福家園帶來祝福。共同祝願台灣馬年國泰民安，人民「幸福加馬！」

吳宗憲表示，回首金蛇年，國民黨不斷捍衛《財劃法》，也成功為全民爭取到普發一萬元現金，國民黨堅持要讓人民過幸福安康、穩定發展的生活。明年即將迎來氣勢旺盛的丙午赤馬年，承襲著鄭麗文主席「行動黨主席」的理念，將持續展現馬不停蹄的行動力跑遍全國，目的只有一個，就是要讓台灣人民幸福再加碼。

廣告 廣告

吳宗憲說明，今年國民黨特別選定「幸福加馬」為賀年春聯，同步推出的還有紅包袋、福袋等系列。國民黨始終關注基層老百姓的生活，希望景氣可以回春，新的一年薪資中位數能夠實質往上，讓勞工朋友們荷包都能厚厚滿滿，也希望年輕人對於未來充滿希望，對於小朋友能生得起、養得起。國民黨與民眾黨因此合推「台灣未來帳戶」，希望年輕人不用過多擔心生育，希望政府與父母通力合作，讓小朋友的未來一起「幸福加馬」。

吳宗憲也提到，國民黨中央黨部安排2月4日舉辦尾牙活動，除了外燴辦桌與摸彩活動，該黨也將恢復發放已經停止多年的年終獎金，黨工的年終獎金額度大概會落在月薪的3分之1到2分之1。

國際事務部主任董佳瑜則說，面對瞬息萬變的國際局勢，國民黨也期盼與國際社會持續保持良好互動，穩健發展國際關係。國民黨也公布可愛的鄭主席馬年福袋，將在春節賀年行程中發送，祝大家新的一年都把福帶回家，讓幸福成為彼此的祝福。祝福大家國泰民安、幸福加馬，「We wish everyone peace，prosperity，and happiness。」

【國民黨公布索取地點如下】

台北市：長春路5號2樓

新北市：板橋區中山路一段50巷17號

桃園市：桃園區成功路二段149號

台中市：大隆路40號

台南市：東區林森路2段192巷25號

高雄市：建國一路463號

基隆市：義四路10號

新竹縣：竹北市縣政二路101號

新竹市：北大路168號6樓-1

苗栗縣：苗栗市自治路518號

南投縣：南投市祖祠東路166號

彰化縣：彰化市中山路二段349號10樓之1

雲林縣：斗六市府前街62號

嘉義縣：朴子市祥和一路西段2號

嘉義市：大業街88號

屏東縣：屏東市公勇路99號2樓

宜蘭縣：宜蘭市女中路二段233號

花蓮縣：花蓮市公園路27號

台東縣：台東市博愛路430號

澎湖縣：馬公市治平路28-1號

金門縣：金城鎮民權路154號

連江縣：南竿鄉介壽村63號

更多 NOWnews 今日新聞 報導

韓粉趕快來搶！韓國瑜馬年「馬上幸福」春聯全國發送 23地點曝光

我的年到了！馬英九推出馬年春聯：含4大功用效果絕對「驫驫的」

韓國瑜「馬上幸福」春聯曝光！盼在新的一年 社會各界能穩健前行