鄭麗文春聯 願國泰民安幸福加馬

國民黨台南市長參選人謝龍介為迎接馬年，與韓國瑜院長推出聯名春聯「馬上幸福」、「今馬熊讚」，向台南鄉親獻上新年祝福。（立委謝龍介提供）

記者王超群∕台北報導

馬年將屆，國民黨二十三日公布黨主席鄭麗文「幸福加馬」馬年春聯，並同步推出紅包袋與福袋等賀年設計。國民黨文傳會主委吳宗憲表示，鄭麗文主席以「善良」、「正念」、「團隊」作為核心理念，期盼在新的一年持續為民眾爭取福利，也為台灣社會送上祝福，祝願國泰民安、人民幸福加馬。

值得一提的，國民黨台南市長參選人謝龍介與韓國瑜院長、台北市長蔣萬安推出聯名春聯「馬上幸福」、「今馬熊讚」，向台南鄉親獻上新年祝福。 謝龍介表示，春聯正加緊印製，預計三十日起於台南各服務處及市黨部發放，歡迎民眾前往索取，共迎新年。

吳宗憲指出，回顧金蛇年，國民黨持續捍衛財劃法，並成功為全民爭取普發一萬元現金，黨的立場始終是讓人民能過安穩發展的生活。面對即將到來的丙午赤馬年，國民黨將承襲鄭麗文主席「行動黨主席」的理念，持續展現行動力，走遍全國，目標只有一個，就是讓人民的幸福持續加碼。

吳宗憲表示，國民黨長期關注基層民眾的生活處境，希望新的一年景氣回溫，薪資中位數能夠實質成長，讓勞工收入更具保障，也期盼年輕世代對未來保有希望，讓孩子生得起、養得起。

國民黨國際事務部主任董佳瑜表示，面對快速變動的國際局勢，國民黨期盼與國際社會維持良好互動，穩健推動對外關係發展。