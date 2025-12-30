鄭麗文暗指徵召李四川？劉和然：尊重國民黨民主機制

國民黨主席鄭麗文昨天(29日)受訪時暗示徵召台北市副市長李四川參選，新北市副市長劉和然說，國民黨有民主機制，他一定尊重，但自己的節奏不可被別人打斷。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨主席鄭麗文昨日(29日)接受媒體名嘴王淺秋訪問時，談到新北市長選舉時指出，國民黨內的協調整合工作不至於走到初選，大家可以放心，但考慮台北市副市長李四川還有任務，畢竟現在他還在台北市府上班，似乎暗指將徵召李四川披掛上陣。對此，新北市副市長劉和然今天(30日)在基隆受訪時表示，鄭麗文是經由國民黨內的民主機制選出來的黨主席，他一定會尊重機制；劉和然強調，每個黨的狀況不同、每個縣市狀況都不同，大家各自服務自己的縣市，就是最好的施政表現，節奏絕對不可被別人打斷。

劉和然表示，國民黨是一個民主的政黨，所有的過程都會有一個民主的機制，他想這一點從這次的黨主席選舉也好，歷屆的一些推薦都一樣。他會維持原來的基調，按照自己的節奏，什麼時候該做什麼事，「國民黨的機制我們一定是絕對的尊重」。

記者追問劉和然，鄭麗文身為國民黨的黨主席，這樣講話會不會不太恰當？

劉和然回應，鄭主席談話後，他有看到國民黨文傳會和發言人出來說明，就代表他們已把話說得更清楚，他強調，因為鄭麗文自己也是在國民黨的民主機制，經過選舉以後才出來擔任黨主席，「我想這一塊在她心中一定也會放著」，國民黨是一個團結的政黨，不管過程是如何，過程一定要透明、公開、公平，還有國民黨一定要團結，在團結、公平的機制下，「我們2026一定要勝選」。

記者進一步追問，國民黨中央的組發會有沒有聯繫聊選情？

劉和然回答沒有，他認為，現在不管是他也好，或是李四川也好，像李四川還在台北市有很多的任務跟工作，那他在新北市陪著市長侯友宜推動市政，新北有404萬的市民需要持續的去關注，雙方各自在台北與新北來做努力。

劉和然最後強調，他昨天有說到，每個人服務自己的縣市，台北市、新北市，雙北是共同的生活圈，只要把市民照顧好，就是最好的施政表現，「每個黨的狀況不同，每個縣市的狀況不同，節奏絕對不可以被別人打斷」。

