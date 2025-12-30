鄭麗文暗指徵召李四川 劉和然：所有過程都會有民主機制

國民黨主席鄭麗文30日受訪時，談到新北市長選舉似乎暗指將徵召李四川。新北市副市長劉和然（前排右二）表示，鄭麗文也是經由黨內機制選出，他一定會尊重機制，並重申每個人服務自己的縣市，就是最好的施政表現，節奏絕對不可被別人打斷。（徐佑昇攝）

國民黨主席鄭麗文昨日受訪時，談到新北市長選舉時指出，國民黨內的協調整合工作不至於走到初選，大家可以放心，但也考慮台北市副市長李四川還有任務，畢竟現在他還在台北市府上班，似有暗指將徵召李四川。新北市副市長劉和然表示，鄭麗文也是經由黨內機制選出，他一定會尊重機制，並重申每個人各自服務自己的縣市，就是最好的施政表現，節奏絕對不可被別人打斷。

劉和然30日出席基隆捷運先期工程開工動土典禮，會前媒體詢問有關鄭麗文昨日受訪拋出徵召李四川議題。

劉和然表示，國民黨是一個民主的政黨，所有的過程都會有一個民主的機制，他想這一點，從這次的黨主席選舉也好，歷屆的一些推薦都一樣。他會維持原來的基調，按照自己的節奏，什麼時候該做什麼事，「國民黨的機制我們一定是絕對的尊重」。

劉和然說，台灣最重要的一個地方，不管是地方政府或是中央政府，最重要的是對市民跟國人，好好把市政跟國政推好，所以太早進入所謂的政治的紛擾、選舉的氛圍，有時候對市政的推動對國政的推動都不是很好，例如看到中央清德賴總統的一些作為等等。他覺得，政治其實只是生活的一部分，最重要還是回歸到地方政府，對人民跟國人的承諾。

媒體詢問，鄭麗文身為黨主席，會不會覺得她這樣講不太恰當？

劉和然回應，因為後面他看到文傳會和發言人的說明，就代表他們已把話說得更清楚，他強調，因為鄭麗文自己也是在國民黨的機制，經過選舉以後才出來擔任黨主席，「我想這一塊在她心中一定也會放著」，國民黨是一個團結的政黨，不管過程是如何，一定要透明、公開、公平，整個國民黨一定要團結，在團結、公平的機制之下，「我們2026一定要勝選」。

媒體追問，組發會有沒有跟劉和然聯繫聊選情？

劉和然表示沒有，他認為，現在不管是他也好，或是李四川也好，像李四川還在台北市有很多的任務跟工作，那他在新北市陪著市長侯友宜，新北有404萬的市民需要持續的去關注，各自在雙北來做努力。

劉和然強調，他昨天有說到，每個人服務自己的縣市，雙北是一個共同的生活圈，只要把市民照顧好，就是最好的一個施政的表現，「每個黨的狀況不同，每個縣市的狀況不同，節奏絕對不可以被別人打斷」。

