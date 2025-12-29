鄭麗文曝上半年出訪 先陸後美

國民黨主席鄭麗文29日接受廣播《千秋萬事》訪問透露，若要出訪，她預計明年上半年前完成，大陸與美國都會去，但順序上可能會先去大陸再去美國。她再強調，賴清德總統只要承認九二共識、拿掉台獨黨綱，賴會比她先見到大陸國家主席習近平，「不要搞到最後我比你先一步去紐約，我還希望你比我先一步去北京。」

鄭麗文說，她就任主席後，世界各國都有邀請，美國在台協會、美國的大學與智庫，尤其僑胞邀約相當熱烈，因此她打算去美國2周，把美東美西重要的點一次跑完，也透露有紐約重要的大學邀請她演講；此外，日本、新加坡、歐洲等國家也都有邀請她，但時間有限，時間允許她就會安排，否則她下半年以選舉為主，其他國家可能得等選後。

鄭麗文表示，訪陸與訪美應該都安排在明年上半年，下半年就專注在跑選舉；至於順序，她認為應先訪陸、再訪美，主要是若在大陸見了習近平，這有重大的戰略意義與訊息，全世界跟美國一定會好奇，「九二共識，反對台獨」是否還是足夠的兩岸政治基礎。

她知道美方智庫一定高度關切這件事，因此她不可能還沒見習近平就先去美國，合理安排就是先去大陸，再去美國。外界都關注兩岸能否在嚴峻情勢下破冰，打開和平之窗。

對於綠媒指控「鄭習會」有「三張門票」，鄭麗文批評賴政府「非常歹毒」，她上任才2個月就幫她寫好鄭習會劇本，恨不得她照劇本演出。鄭麗文批評國安團隊不僅在國內帶風向，還拿去騙外國人，讓外國人信以為真，以為她去大陸真的要答應幾個條件，「根本胡說八道，無中生有」。

鄭麗文強調，兩岸互動只有一個基礎，就是九二共識，反對台獨，事實上賴清德只要承認九二共識，下架台獨黨綱，「你會比我早見到習近平，把你蝦仁炒飯跟珍奶準備好」，不用一天到晚用謊言破壞和平會面，「賴清德你詆毀我半天，不要搞到最後我比你先一步去紐約，我還希望你比我先一步去北京。」

此外，鄭麗文昨與藍委一對一會談，與會者透露，有立委關切兩岸議題，鄭表示「樂觀期待」鄭習會，並指未來將由黨智庫與對岸對接討論AI、能源等主題式交流，讓兩岸交流「少一點政治、多一點民生」。