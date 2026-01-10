鄭麗文曝國共論壇聚焦議題 「鄭習會」有進度將公開說明

國民黨主席鄭麗文今（10）日接受媒體採訪時表示，擔任黨主席後積極推動兩岸對話，目前溝通管道暢通且感受對岸善意。未來交流將聚焦氣候變遷、AI健康、能源三大前瞻議題，智庫正積極準備中，一旦有具體進度將第一時間公開報告。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文今日前往台中出席「黨員Reset拓點計畫」，會前受訪時針對國共論壇表示，「從未收到對岸開出任何其他附加條件」。她批評外界不需多方揣測或編故事，未來包括鄭習會在內的所有活動，只要有具體結論一定會透過媒體公開向大眾報告，絕不會秘密進行。

廣告 廣告

針對國安會官員放話將兩岸交流與軍售掛鉤，鄭麗文痛批國安會變成「國家不安會議」、「造謠中心」，應積極尋求解決問題辦法，而非製造謠言、說風涼話、扯後腿。她強調兩岸對話交流一點都不困難，馬英九執政八年已證明。

鄭麗文呼籲賴總統與民進黨下架台獨黨綱。（圖／中天新聞）

鄭麗文進一步指出，賴總統已表示不會再宣布台獨，呼籲民進黨下架台獨黨綱、回歸九二共識。她批評民進黨與綠營側翼不斷製造謠言唱衰，自編自導自演，不斷抹紅、破壞國民黨為兩岸搭建的和平橋樑，「在國際社會高度期待兩岸和平之際，民進黨卻百般阻撓，真的非常有失格調」。

談及未來兩岸交流規劃，鄭麗文透露將聚焦三大前瞻性議題。首先是零碳社會、氣候變遷、節能減碳與防災，台灣作為太平洋島嶼對氣候變遷首當其衝，擁有專業團隊可與對岸交流。其次是少子化、老年化的大健康問題如何與AI結合，希望互相學習找出完整解決方案。

第三則是能源問題，鄭麗文表示台灣一直深受其苦，希望透過交流找到最乾淨、最便宜、最進步、最安全的能源。此外也規劃青年交流、婦女交流等各類活動，希望與對岸最先進單位進行對話，在重大議題上尋求合作可能，共同提出解決方案造福兩岸社會。

延伸閱讀

兩岸和緩國民黨大加分！國共論壇今明朗 國安官員、藍綠怎麼看

綠轟連擋軍購交換國共論壇 蕭旭岑反酸：只有民進黨會出賣台積電

月底在北京舉辦國共論壇？鄭麗文：明天有公開說法