鄭麗文曝年後宣布藍白共同政見 白營主席樂見趕快凝聚共識

民眾黨主席黃國昌表示，兩黨合作一定要奠基在共同政見及願景上。（王揚傑攝）

國民黨主席鄭麗文昨日指出，農曆年後會正式宣布藍白共同選舉政見。民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今（11）日對此表示，兩黨合作一定要奠基在共同政見及願景上，聽到鄭麗文主席的宣布覺得非常好，代表兩黨在2026地方選舉第一階段的凝聚共識，可望在春節過後進行，接下來才會有政黨合作的協議。

黃國昌指出，台灣民眾黨跟中國國民黨彼此在2026年地方選舉的合作，一定要奠基在共同的政見及願景上，台灣民眾黨已經先公布了2026年全國地方選舉的共同政見，這是跨越各個縣市，大家願意共同推展的目標。接下來就是和中國國民黨政見的對接，這其實1月就開始進行了。

黃國昌說，聽到鄭麗文主席的宣布覺得非常好，台灣民眾黨一直在等待中國國民黨，希望盡快針對共同政見凝聚共識。昨天鄭主席的宣布，代表兩黨在2026年地方選舉的合作，第1個階段凝聚共同的政見、願景，可望在春節過後來進行，在這個基礎之上，接下來才會有所謂政黨合作的協議。

黃國昌提到，在共同政見的基礎上，針對各個不同的縣市、地方需求，是否要再提出額外增加的事項，都可以進一步討論。

