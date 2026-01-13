鄭麗文曝新北市長人選協調順利 劉和然持續叫戰3問蘇巧慧 5

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新北報導

2026新北市長選戰國民黨布局進入關鍵期，黨主席鄭麗文今（13）日於前總統蔣經國逝世38週年祭拜時公開表態，強調新北人選以「內部協調」為優先，並盼在農曆年前定案。另一方面，爭取提名的新北市長劉和然連日來藉由《財劃法》及營養午餐議題，「叫戰」民進黨對手、立委蘇巧慧，大秀政治肌肉。

相較民進黨新北市長參選人早定於一尊，國民黨人選還持續難產，傳出新北黨部已舉行首場甄選會議，決議除了劉和然、台北市副市長李四川，還要再徵詢議員、立委，但截至12日都沒有人表態。知情人士透露，黨內有共識，不辦初選、走協調，預計結果最晚將在2月14日出爐。

鄭麗文今早受訪表示：「希望我能追隨經國先生，用對的人、做對的事。」她甚至稱黨內協調非常順暢，也非常順利，希望能夠透過內部協調來產生新北人選，且在農曆年前就能完成提名作業。

不過，面對黨中央希望協調，不透過民調初選，劉和然則持續「叫戰」蘇巧慧。劉今日再度攻打《財劃法》「3問」，指稱蘇以「新北人均預算最低」混淆視聽，藉此掩蓋其擔任在地立委8年來對《財劃法》的沈默與不作為，更質疑她不敢反對行政院版本，將人口指標權重從45%大砍至18%，讓新北分配額度將大幅縮水。

劉和然表示，他堅持把錢花在刀口上，讓新北每位孩子都要被公平的對待與照顧」。他也呼籲蘇巧慧，不要一邊享受修法帶來的預算成長，一邊又為了政治利益甩鍋，應深度了解新北需求，不要再用狀況外的口號，耽誤新北的未來。

照片來源：鄭麗文、劉和然臉書

