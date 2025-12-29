鄭麗文曝明年徵召李四川選新北！點名5縣市協調整合受關注
2026新北市長選舉，國民黨主席鄭麗文表示，應該不至於走到初選，並直白表示，要考慮北市副市長李四川還有任務在身，希望明年再徵召，「你看我講的這麼白！」言下之意代表將徵召李四川選新北市長。
鄭麗文今（29）日接受廣播節目《千秋萬事》專訪時指出，宜蘭、新竹、彰化、嘉義以及台中市是大家比較專注需要協調整合，是否要初選的地方，至於新北市則應該是協調整合；鄭強調，新北市不至於走到初選，並表示國民黨會藉由內部的協調先產生候選人，會盡快，但要考慮李四川還有任務，還在北市府上班，「你看我講的這麼白！」強調要有多方的考慮。
鄭麗文說現任的縣市長，應該以推動市政為優先，不需要那麼快徵召，因為每天都有很多任務跟工作要去做，並諷刺民進黨以及賴清德每天都在搞選舉，但國民黨執政縣市首長都很認真做事，並點名蔣萬安在雙城論壇的公開講話講得太好，該有的格局、高度都出來了。
鄭麗文認為，目前國民黨在很多執政縣市，希望以推動市政為優先，且2026希望能維持下去，因為執政成績非常優異，即便有難度跟挑戰，仍要全力以赴、一一突破；另外，鄭說希望能夠在南台灣重點突破，這麼早就先提名台南、高雄以及屏東的人選，是希望密集討論選舉布局以及她將擔任的角色，黨中央如何協助，跑不到的地方幫忙跑，會進入選戰狀態，能跑的會盡量跑。
