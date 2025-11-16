鄭麗文曝藍白已聯繫接洽 黃國昌認了：下週會面全程公開

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

國民黨主席鄭麗文昨（15）日出席民眾黨台北市議員張志豪父親告別式，並與民眾黨前任與現任主席柯文哲及黃國昌同場，並透露藍白雙方已經在聯繫與接洽，消息一出受到外界高度關注。對此，黃國昌今（16）日上午出席「聯合政府的理論與實踐系列論壇」基隆場前也證實，與鄭麗文的會面下禮拜就會正式舉行，並會採取全程公開。

黃國昌今日上午出席「台灣民主進階嘗試：聯合政府的理論與實踐系列論壇【地方政府聯合治理初探—基隆經驗】」活動前接受媒體聯訪，記者問到，就鄭麗文談藍白雙方已經在聯繫與接洽一事，以及最快何時會和鄭麗文見面，是否會比較與藍營前主席朱立倫的在野高峰會採取公開方式進行？

對此，黃國昌表示，其實從鄭麗文當選主席後，民眾黨便與國民黨黨中央很多好朋友，都有密切保持聯繫，而與鄭麗文的會面下禮拜就會正式舉行，「昨天雙方的黨務主管已經有會面，在溝通一些場地與時間等具體細節，相信很快和大家做個報告」。

快新聞／鄭麗文 黃國昌：下週會面全程公開

「聯合政府的理論與實踐系列論壇」基隆場。（圖／民視新聞）

他稱，基本方式會全程公開，讓大家知道民眾黨與國民黨未來在聯合治理，以及兩個黨針對讓台灣更好的合作上面，彼此交換一些想法，以及未來前進的方向。

針對論壇內容是否會談2026年含縣市首長、議員選出最強人選的方式，黃國昌則說，其實兩個政黨彼此之間的合作，初衷都一樣就是讓台灣更好、讓台灣人過上更好的生活，因此一開始可能比較重要的事情是，雙方對於地方治理的共同願景、想法以及推動的改革政策。

黃國昌更稱，民眾黨在選舉合作上面一直保持最大的誠意與善意，因為兩黨有各自提名與徵召作業，相信若要談進一步選舉的合作，需要有相當的耐心、誠心與善意；他相信，如果雙方都是保持相同態度，整個時程也能順利推進。「不過更重要的事情是，當民進黨不斷撕裂社會，造成人民衝突的時候，我們要展現什麼樣具體作為，來真正團結台灣」。

