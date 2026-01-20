鄭麗文曝農曆年前決定新北市長人選 侯友宜回應了

新北市長侯友宜。 圖：新北市政府提供（資料照）

[Newtalk新聞] 新北市長選舉將在今年底登場，民進黨早已提名立委蘇巧慧；民眾黨立委黃國昌也表態參選。至於國民黨部分，可能人選包括新北市副市長劉和然與台北市副市長李四川。國民黨主席鄭麗文昨日受訪表示，希望能透過協調方式，在不經初選狀況下於農曆年前完成新北市長提名。對此，新北市長侯友宜今（20）日有最新回應了。

國民黨新北市黨部主委黃志雄日前表示，將在本月底完成市長人選的協調，這消息也獲劉和然本人證實。除此之外，黃志雄還表示，國民黨新北市長人選最晚2月17日前確認。

廣告 廣告

鄭麗文昨日接受主持人黃光芹於《CNEWS匯流新聞網》政論直播節目《中午來開匯》專訪。針對新北市長人選，鄭麗文表示，黨內溝通與協調氣氛都很不錯，進展很順利，並表示國民黨新北市長人選希望在農曆年前透過協調方式產生，不需初選。

侯友宜今日上午出席「115年市長行動治理座談會議-石門區」並接受聯訪。針對黨內希望在農曆年前完成黨內提名一事，侯友宜表示，自己會扮演好自己的角色，並在適當時間找出最適合的人。他也說，希望所有的市政都能不斷地延續下去，讓更好的人來為新北市民來服務。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

租金補貼爆追繳亂象 時力：政府審查失靈、行政疏失不該轉嫁人民

林炎田就任台北市警察局長 蔣萬安：打擊犯罪絕不手軟