鄭麗文曝黨內2028「被期待者」有盧、韓、蔣：我從沒想過要選

國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日正式上任，近日她提到黨內角逐2028總統大選的潛在人選「恐怕不只一位」，引發外界關注她是否也可能參選。對此，鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時笑說：「2028年當然不是在講我，我從來沒想過要選！」並強調外界的揣測只是選舉操作，國民黨現在不應量身訂做或內定總統候選人，以免製造黨內紛擾。

《ETtoday新聞雲》30日報導專訪鄭麗文內容，提及2028國民黨情勢與外界揣測。鄭麗文在訪問中表示，目前黨內有呼聲的對象並非只有台中市長盧秀燕，立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安也都受到支持者期待，「有期待、呼聲的人很多，本來就不是在討論我，是故意導到我身上。」她認為，這些話題之所以出現，是因為前黨副主席郝龍斌在選舉期間刻意操作議題，「對我來說，這只是選舉語言而已。」

鄭麗文強調，自己是在盧秀燕確定不參選黨主席後才決定投入選戰，黨內當時原本有高度共識，希望盧出任黨魁，「因為大家對她的未來有期待。」她也坦言，韓國瑜雖然呼聲高，但因身兼立法院長，不具參選黨魁資格。她直言「國民黨從頭到尾都不只一位被看好的總統人選。」

該份報導也提到，對於黨內「尊盧」氣氛濃厚、許多候選人選前紛紛與盧秀燕「同框」表態支持，鄭麗文重申自己尊重制度，主張未來總統人選應透過公開、公平的初選機制產生，「現在就問誰要選，或替誰量身訂做，都只會傷害國民黨、引發不必要的紛爭。」

她強調，自己接下主席職務的目的，是為了整合黨內、保護未來可能的總統候選人，而不是讓任何人陷入提前競逐的困擾，「盧秀燕不接黨主席，就是希望不要有無謂的困擾；我也是一樣，不需要現在就去『盧』她。」