鄭麗文曝「藍白合」晤談進度 郭正亮：兩人熟、沒有問題

民眾黨台北市議員張志豪父親15日公祭，朝野不分黨派均前往致哀，國民黨主席鄭麗文表示，她在現場見到民眾黨前主席柯文哲和民眾黨主席黃國昌，雙方已經進行聯繫接洽，應該很快就會見面。對此，前立委郭正亮表示，這沒有問題，因為鄭麗文跟黃國昌很熟。

前立委郭正亮。（中天新聞）

郭正亮16日在《中天辣晚報》節目中表示，這沒有問題，因為鄭麗文跟黃國昌很熟。主持人鄭亦真問到，藍白會怎麼合？郭正亮表示，用民進黨的方法也可以，不然民進黨當年是怎麼徵召柯文哲選台北市長？就是民進黨自己先比，再過來跟柯文哲比，不過，總之還是有民調。

郭正亮指出，私底下有人做民調，可是普遍對民眾黨都不太有利。這個就很現實，民眾黨一個區域立委都沒有，怎麼會有民調？因為國民黨、民進黨選的都是立委，所以好歹也是當地的區域立委，這是很現實的，除非你有超級明星。

郭正亮點出，像新北市長之戰，黃國昌已經跑了快要兩個月，自己也承認說輸國民黨的李四川；他也認為不太可能贏。

據《TVBS》報導，15日張志豪父親公祭現場，媒體詢問柯文哲，是否第一次和鄭麗文見面？未來是否有合作可能？柯文哲回應「這種場合怎麼講話？」鄭麗文則回應，在現場見到柯文哲和黃國昌，現在雙方已經進行聯繫接洽，很快應該就會見面。

