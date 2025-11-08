鄭麗文曬邀請函「吳石非主祭對象」 駁追思共諜、盼聚焦史實

國民黨主席鄭麗文表示，吳石等人不是被認定的「政治犯」。（翻攝自鄭麗文臉書直播）

國民黨主席鄭麗文今（8日）出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，外界傳出追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石等人，引發質疑。鄭麗文在個人臉書強調，收到的邀請資訊當中未曾提及吳石等人，他們也不是被認定的「政治犯」，希望各界聚焦史實，勿模糊焦點。

「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」於台北市馬場町紀念公園舉行，主題為「銘記歷史、緬懷先烈、兩岸同心、振興中華」，此活動被外界質疑追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石等人。

對此，國民黨主席鄭麗文今（8日）在個人臉書發文表示，她受到政治受難人互助會的邀請，擬出席白色恐怖秋祭慰靈活動，原本是為了悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬，反思歷史、展望和平，外傳關注著重紀念情報工作者的訊息是嚴重誤導，並非以吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。

鄭麗文強調，50年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因政治信仰和意識形態付出代價，但吳石等人並不在認定的「政治犯」定義中，希望各界聚焦史實，勿模糊焦點。

「台灣地區政治受難人互助會」則發出聲明澄清，外界認定此活動為針對吳石等特定犧牲者祭悼，不過這並非該會立場，也絕非事實，秋祭紀念的志士包含台籍在內不分省籍的白色恐怖犧牲者，他們以生命承擔理想，追求民族和解與社會公平，他們的犧牲是對社會正義與和平的警醒，也是後人必須銘記的歷史教訓。





