鄭麗文曾喊「我是中國人」 蔡正元：若不改2026多人落選

記者王一德、周威志、吳崑榆／台北—南投報導

國民黨主席朱立倫卸任前，最後一次中常會上特別提到，率領200多名黨工總辭，是為保留最大人事空間給新任主席。不過外界質疑，這狀況史無前例，是有意讓鄭麗文陷入無人可用窘境。

國民黨主席朱立倫：「親美也好友日也好和陸也好缺一不可，國民黨的政策是為台灣為全民的，而不是一個政黨的立場。」

國民黨主席朱立倫卸任前最後一次中常會談話，再重申兩岸立場，但朱立倫交棒前夕卻宣布要帶221名黨工總辭，除了一級黨務主管，還包括各地方黨部主委，史無前例，也被質疑要讓鄭麗文無人可用。

國民黨主席朱立倫：「總辭就是方便給鄭麗文主席，最大的一個（人事）空間。」

準國民黨主席鄭麗文：「我寧可把朱主席的這個動作，作為是一種善意。」

準副主席蕭旭岑已經與中國國台辦主任宋濤會面。

鄭麗文似乎沒在怕被架空基層，畢竟當選後，短短一個多禮拜也湧現869件入黨申請及回復黨籍案，只不過朱立倫重申，親美友日立場，也被解讀跟鄭麗文親中立場有關，雖然沒上任，但準副主席蕭旭岑前一天已經前往中國與中國國台辦主任宋濤會面，還聲稱國共要加強交流，開啟兩岸新頁，就連蔡正元都示警，若2026地方選舉，鄭麗文還喊「我是中國人」，保證一大堆人落選。

蔡正元都示警。

準國民黨主席鄭麗文：「不管兩岸如何發展，必須尊重台灣2300萬人的意願。」

桃園市議員于北辰：「她很清楚地方的主流民意在哪，可是她修正了，又怕深藍選票流失，怎麼辦？派她的副主席到中國去，這叫兩手策略啊。」



而對於鄭麗文喊話，不支持提高國防預算，以及光復節後中國不斷祭出促統組合拳，賴總統也正面回擊，首度拋出「反對統一」。

鄭麗文將正式接任國民黨魁。

總統賴清德：「反併吞，反侵略，反對推進統一，我們強化國防不是為了挑釁，而是為了維持現狀。」

鄭麗文11月1日將正式接任國民黨魁，權力核心大洗牌，現在恐怕不只外界憂心，紅統勢力大舉進入藍營內部，恐怕就連藍營自家人也心驚驚。

