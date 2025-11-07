鄭麗文替賴清德感到不值 九二共識成藍營重返執政利多？

國民黨主席鄭麗文推崇「九二共識」與「馬習會」對兩岸和平貢獻。（攝影／蕭介雲）

國民黨主席鄭麗文今（7）日推崇「九二共識」、前主席連戰和平之旅、「馬習會」的貢獻，國民黨會堅持這個方向走下去。藍營高層強調，「九二共識」是兩岸和平架構，民意容有不同看法，但對明年地方選舉衝擊有限，同時國內民意和國際環境正正轉變中。

馬英九基金會、海峽兩岸經貿文化交流協會舉辦「馬習會十週年研討會」，鄭麗文歷數「九二共識」，以及22年前她隨行連戰兩岸破冰和平之旅、馬習會，對歷史發展與對兩岸和平的貢獻。

「和平共融絕對是兩岸人民的心願，更對區域安和穩定更扮演重要功效。」鄭麗文指出，最近美國智庫批評總統賴清德是魯莽領導人。

鄭麗文強調，自己替賴清德不值，當賴毫無保留配合來自於國際社會期待，結果這些國家，卻在國家利益與戰略需求轉變時，「馬上換一張臉。」

原盼成領導人會面慣例，李顯龍談九二共識找不到替代品

鄭麗文並喊出三大方向，一是不會成為麻煩製造者，二是不會成為大國博弈，地緣政治犧牲品，三是要成為和平締造者。

海峽兩岸經貿文化交流協會夏立言則透露，馬英九原本希望「馬習會」，可以開創成以後接任總統與對岸領導人見面的「慣例」，但在前總統蔡英文執政後不見了。

夏立言期盼，如果國民黨在2028年可以重新執政，可以回到馬時期8年的兩岸和平，與國際交流的空間。

夏立言稱，九二共識是兩岸對話基礎，而新加坡國務資政李顯龍當時也曾說，很遺憾「找不到替代品。」

綠要將鄭麗文當提款機，估明年地方選舉影響不大

藍營高層掌握，在鄭麗文選舉與上任後，綠營網軍、側翼瘋狂攻擊和抹紅，要把她當做選舉「提款機」。

而台灣民意對於「九二共識」看法紛歧，同樣有可能成為選舉時，被攻擊的話題，藍營高層稱，這是被污名化的情形，但是沒有兩岸安全，選舉又有何意義。

針對鄭麗文高舉「九二共識」，藍營人士初步評估，這對明年地方選舉影響不大，同時民意與國際局勢正在重新轉變中，對於2028年總統大選，是利多還是利空還有待觀察。

