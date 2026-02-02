鄭麗文最新民調負評驚人！2族群不滿暴增

▲《美麗島電子報》今（2）日公布最新「1月國政民調」，針對「國民黨主席鄭麗文信任度」，有28.7%信任鄭麗文、53.5%不信任。（圖／讀者提供）

[NOWnews今日新聞] 《美麗島電子報》今（2）日公布最新「1月國政民調」，針對「國民黨主席鄭麗文信任度」，有28.7%信任鄭麗文、53.5%不信任，對照本次調查有34.4%民眾對國民黨有好感、49.9%反感，可見目前民眾對國民黨印象評價高於該黨鄭麗文主席。值得注意的是，鄭麗文相較去年10月的好感度調查，正面評價僅減少1.7個百分點，負面評價3個月卻增加20.3個百分點，其中泛藍民眾負面評價增加14.5個百分點，民眾黨支持者對鄭麗文的負面評價也增加19.5個百分點。

《美麗島電子報》詢問民眾「整體來講，您對國民黨主席鄭麗文是信任、或不信任」，結果有28.7%信任國民黨主席鄭麗文，其中6.4%很信任、22.3%還算信任，另有53.5%表示不信任，其中35.6%很不信任、17.9%有點不信任，未明確回答的有17.8%；進一步分析，對照本次調查有34.4%民眾對國民黨有好感、49.9%反感，可見目前民眾對國民黨印象評價高於該黨鄭麗文主席。

值得注意的是，2025年10月民眾對鄭麗文的好感度有30.4%有好感、33.2%反感，對照本次調查，鄭麗文正面評價雖僅減少1.7個百分點，但是負面評價卻在3個月間增加20.3個百分點，其中泛藍民眾對鄭麗文的負面評價增加14.5個百分點（國民黨支持者對鄭麗文的負面評價增加11.7個百分點），泛綠民眾對鄭麗文的負面評價增加20.2個百分點，民眾黨支持者對鄭麗文的負面評價增加19.5個百分點，至於中立民眾對鄭麗文的負面評價則是增加21.2個百分點。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

