鄭麗文會德國駐台代表 交流台灣政局、兩岸關係議題

（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨主席鄭麗文今天表示，她在國民黨中央黨部接見德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz），雙方就台灣政局、兩岸關係及共同價值進行友好且建設性的交流，重申民主、自由與法治是雙方長期共享的重要價值。

鄭麗文今天透過臉書表示，她與德國在台協會處長狄嘉信會談，並放上雙方互贈禮品的照片。

鄭麗文指出，雙方就台灣政局、兩岸關係及共同價值進行友好且建設性的交流，重申民主、自由與法治是雙方長期共享的重要價值，認同維持台海和平與穩定至關重要，這也是德國的核心利益。

鄭麗文說，狄嘉信表示，德國願持續與國民黨保持緊密聯絡，並期待持續互動交流。（編輯：林淑媛、蘇志宗）1141116