鄭麗文會德在台協會處長 交流政局兩岸議題

國民黨主席鄭麗文（左二）與德國在台協會處長狄嘉信（左三）會面，雙方就台灣政局、兩岸關係等進行友好且建設性交流。（取自鄭麗文臉書）

記者康子仁∕台北報導

國民黨主席鄭麗文十六日表示，她在國民黨中央黨部接見德國在台協會處長狄嘉信，雙方就台灣政局、兩岸關係和共同價值進行友好且建設性的交流，重申民主、自由與法治是雙方長期共享的重要價值。

鄭麗文在臉書發文公開她與德國在台協會處長狄嘉信會談，並且放上雙方互贈禮品的照片。

鄭麗文指出，雙方就台灣政局、兩岸關係及共同價值進行友好且建設性的交流，雙方重申民主、自由與法治是雙方長期共享的重要價值，雙方認同維持台海和平與穩定至關重要，這也是德國的核心利益。

鄭麗文說，狄嘉信表示德國願持續與國民黨保持緊密聯絡，並期待持續互動交流。