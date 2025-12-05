鄭麗文會晤日台交流協會會長 雙方聚焦核能與防災合作

國民黨主席鄭麗文會見日台交流協會隅修三會長，雙方針對台日友好關係、經貿合作、能源政策及防災應對等議題進行深入交流。隅修三特別強調在AI與半導體產業快速發展下，發展核能已勢在必行，台日兩地都需務實面對能源結構的穩定性挑戰。

鄭麗文與日台交流協會隅修三會長見面。（圖／鄭麗文臉書）

雙方一致認為日本與國民黨長年維持密切互動，交流基礎深厚。鄭麗文回顧自己在立法委員任內，是最早要求政府重視並積極推動台灣加入跨太平洋夥伴協定TPP，以及後續支持加入跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP的委員之一，這也是國民黨長期堅持的政策方向。

在能源與氣候議題上，隅修三指出在AI、半導體及資料中心能源需求急速攀升的趨勢下，台灣與日本都必須務實面對能源結構的穩定性。他特別以TSMC與AI數據中心的高耗能需求為例，強調未來電力需求將持續增加，因此穩定的電力供給至關重要。

隅修三在防災領域方面高度肯定台灣在災害應變與整體防災能力上的表現，並表示日本盼與台灣持續互相學習、深化合作、分享經驗。鄭麗文表示國民黨未來將持續推動與日本各界的交流，並在經濟、科技、能源、防災、教育與文化等領域全面深化合作關係。

