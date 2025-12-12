鄭麗文會紐西蘭駐台代表：兩岸和平穩定需國際社會支持

國民黨主席鄭麗文今（12日）接見紐西蘭商工辦事處代表梁思齊（Chris Langley），就台紐關係、經貿合作、能源政策及區域情勢交換意見。鄭麗文強調，兩岸和平與穩定需要國際社會的理解與支持。

鄭麗文及國民黨下午同步透過臉書發布訊息。

國民黨表示，會談中，雙方回顧台灣與紐西蘭自2013年簽署自由貿易協定（FTA）以來的合作成果，並指出台灣是紐西蘭重要的貿易夥伴之一。梁思齊分享紐西蘭在地熱能源等再生能源領域的經驗，雙方並就能源政策及合作潛力進行交流；同時也肯定文化、青年與學術交流對深化雙邊關係的重要性。

廣告 廣告

國民黨指出，針對區域情勢，梁思齊表示兩岸和平穩定至關重要，並期盼分歧能透過對話妥善解決。

國民黨提到，鄭麗文強調，兩岸和平與穩定需要國際社會的理解與支持，其角色至為關鍵。雙方並期盼未來持續保持交流，深化各領域合作。

國民黨主席鄭麗文今（12日）接見紐西蘭商工辦事處代表梁思齊（Chris Langley）。（翻攝自國民黨臉書）

延伸閱讀

墨國祭50％重稅…台廠不擔心？技嘉、華碩「紅通通」皆開高

台人旅京都「行李箱丟電梯口」！ 同鄉怒：注意自己的行為

日本只是開始！12日、16日是關鍵 李靜唯示警：台灣恐逃不掉