鄭麗文會英國在台代表包瓊郁 兩人同為劍橋校友、受邀訪英

國民黨主席鄭麗文今（15日）與英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）會談，鄭麗文不僅受邀訪問英國，兩人也確認兩人同為英國劍橋大學校友，雙方都期待未來能持續保持密切且定期的溝通交流。

國民黨中午發布這項訊息，鄭麗文的臉書也同步發文，說明與包瓊郁會面的經過。

國民黨表示，鄭麗文在黨中央接待包瓊郁的來訪，雙方進行了坦誠且深入的交流，就兩岸關係、國際事務以及國民黨的發展交換意見。

國民黨主席鄭麗文今（15日）與英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）會談。（取自鄭麗文臉書）

國民黨指出，包瓊郁代表讚賞鄭麗文非常有活力且直接的領導風格。雙方一致認為，處理兩岸關係必須建立在相互尊重的基礎上，而台灣人民的利益與福祉始終應受到尊重。他們也強調，台灣朝野應尋求共同立場，以促進更大的社會凝聚與合作空間。

此外，國民黨也說明，包瓊郁誠摯邀請鄭麗文再次訪英，並提到雙方同為劍橋大學校友。雙方並期待未來能持續保持密切且定期的溝通交流。

