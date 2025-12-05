鄭麗文會見日台交流協會會長 隅修三：發展核能勢在必行
台灣雖然目前已進入「非核家園」，將所有核能發電機組停機，但經濟部近日正式核定台電核電廠評估報告，可望在2027年重啟核電。中國國民黨主席鄭麗文今天（5日）會見日台交流協會會長隅修三時，隅修三特別向鄭麗文強調，發展核能勢在必行，而台日都必須務實面對能源結構的穩定性。
經濟部日前核定台電核電廠現況評估報告，其中核二、核三再運轉計畫預估明年3月送核安會，其中核三自主安全檢查預計最快需1.5年，相當於2027年有望重啟核電。就連行政院長卓榮泰在立法院會備詢表示，若核能安全，「是可以考慮往這時程來做規劃」。
鄭麗文在會見隅修三時，國民黨表示，在能源與氣候議題上，雙方進行廣泛討論。隅修三指出，發展核能勢在必行。在AI、半導體及資料中心能源需求急速攀升的趨勢下，台日都必須務實面對能源結構的穩定性。隅修三特別以台積電與AI數據中心的高耗能需求為例，強調未來電力需求將持續增加，因此穩定的電力供給至關重要。
國民黨表示，會面過程中，雙方就台日長久以來的友好關係、經貿合作、能源政策以及防災應對等議題，進行深入的意見交換。雙方一致認為，日本與國民黨長年維持密切互動，交流基礎深厚。
鄭麗文指出，她在擔任立委期間，是最早要求政府重視並積極推動台灣加入跨太平洋夥伴協定（TPP）、後續支持加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的立委之一，這也是國民黨長期堅持的政策方向。
國民黨指出，在防災領域方面，隅修三高度肯定台灣在災害應變與整體防災能力上的表現，日本盼與台灣持續互相學習、深化合作、分享經驗。
鄭麗文表示，國民黨未來將持續推動與日本各界的交流，並在經濟、科技、能源、防災、教育與文化等領域全面深化合作關係。隅修三誠摯歡迎鄭麗文訪問日本，鄭麗文亦表示感謝。
