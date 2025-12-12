鄭麗文會見紐商代表 談台紐經貿能源合作與區域和平

台北市 / 綜合報導 迎戰2026九合一大選，有民眾黨代表發起連署，想在台北大巨蛋，召開臨時黨代表大會，討論選舉提名時程。畢竟先前發言人李有宜無預警退黨，被認為是因為主席黃國昌的子弟兵周曉芸「空降參選」，許多有意參選議員的地方基層，因此焦慮不安。但黃國昌對此表示，民眾黨都是按照程序，公開、透明地進行提名作業；不過聽到有黨代表，連署要在大巨蛋開臨時會，說「有點嚇一跳」。前民眾黨發言人李有宜(11.30)說：「希望可以心無旁鶩，所以才會退出黨務。」前民眾黨發言人李有宜，退黨還不到兩個星期，白營基層的焦慮心情，已經浮上檯面。畢竟她的請辭，被解讀跟周曉芸、也就是主席黃國昌的子弟兵，空降新北三蘆選區有關，其他黃國昌力推的「四大金釵」，陳怡君則是到中和，和王如意競爭，陳語倢也強攻汐止，影響在地耕耘已久的黃守仕，昌系人馬引爆提名角力。民眾黨新北市黨部汐止區主任黃守仕[說：「評比的標準是我們要去看這個人，是在地多少年或是說地方仕紳支持度，在評比的標準我們還不確定，有時候很像大海撈針，不知道往哪個方向走會比較好。」民眾黨主席黃國昌說：「每一個選區當中，我們秉持著先易後難這樣的原則，按照程序，公開透明地來加以進行。」黃國昌強調一切公開透明，但基隆市黨代表卓志鋼，發起臨時會連署，想邀請全台黨代表，在大巨蛋討論2026選舉，議題包括介紹參選人，並增訂提名辦法，入黨連續滿一年以上才能登記，同時也要增訂提名名單公布的明確時程，以確保選務公平性。民眾黨主席黃國昌說：「我聽了有點嚇一跳，因為我們黨代表總共151位，到大巨蛋去開，我真的有一點驚訝，大巨蛋不能辦政治活動，所以我也不知道到底要怎麼進行，不過沒有關係，台灣民眾黨是一個有制度的政黨，我們就一切按照制度走。」民眾黨中央委員蔡璧如說：「如果一區裡頭有兩個或兩個以上，這種制度應該早就要出來，現在變成是中央覺得說，我還沒有辦初選啊，你們緊張什麼。但是地方會覺得說，黨中央掌握一些資源，對長期在地方努力深耕的這些黨員冷暴力，『李有宜們』會覺得有抱屈啦。」民眾黨2026想贏得席次，恐怕得先平息黨內茶壺風暴。 原始連結

