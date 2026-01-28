鄭麗文會見美台商業協會主席 強調全力推動重啟核能

（中央社記者劉冠廷台北28日電）國民黨主席鄭麗文今天表示，她與美台商業協會主席柯拉克（Keith Krach）會面，針對經貿合作與科技前景進行交流。她也強調，國民黨將繼續全力推動重啟核能，確保台灣擁有穩定的電力供應。

鄭麗文透過臉書表示，她在國民黨中央黨部接見美台商業協會（USTBC）主席柯拉克訪團。在兩岸與經貿議題上，她提出兩岸穩定即是經濟基石，緩和台海緊張、恢復溝通，不僅能活絡台灣服務業，更能讓投資台灣相關市場的美商直接受惠，創造雙贏。

鄭麗文說，國民黨樂見美國私部門挹注資源，並促成台灣金融業、傳統產業與美國科技巨擘對接，加速引入AI技術，帶動產業轉型。至於外商最關切的能源議題，她也重申，國民黨將繼續全力推動重啟核能，確保台灣擁有穩定的電力供應。

鄭麗文說，柯拉克特別邀請國民黨參與美國建國250週年的「自由250」慶祝活動。她表達祝賀，也期待與美方共同紀念這份情誼，並彰顯雙方共享的民主價值。（編輯：萬淑彰、蘇志宗）1150128