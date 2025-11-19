鄭麗文會見黃國昌 喊話「全方位合作」：藍加白是台灣最新主流民意

國民黨主席鄭麗文今（19）日首度與民眾黨主席黃國昌會面，兩人會談過程中用了大部分時間批判民進黨，也強調是因為民進黨的各種錯誤作為與施政，導致在野的藍白兩黨需要合作；鄭麗文強調，「藍加白無疑是台灣主流最新的民意」，兩黨從國會合作擴大到地方自治、地方選舉，未來藍白合作一定是「全方位、無死角｣，最後受益的一定是台灣人民。



在對談開始之前，雙方先互贈禮物，鄭麗文致贈黃國昌一對藍色、白色的台灣藍鵲瓷器，象徵藍白共行；黃國昌是贈送本土藝術家創作的一盞燈，是用水泥作為基座製作的鎢絲燈，希望要讓台灣光明未來。



鄭麗文表示，藍加白無疑會是台灣主流最新民意，未來希望不只讓最強的人當選，而且希望「1+1大於2」。在藍白合作過程中，因為良性競爭，使每一個有意為民服務的政治人物展現優勢、長才，證明自己是最強人選。



鄭麗文說，國民黨與民眾黨，將帶給人民最好政策、最好團隊、最佳治理，讓台灣人民成為最大贏家，不希望在地方自治選舉過程中，因為鷸蚌相爭導致「劣幣驅逐良幣」，希望選賢與能、為國舉才，在地方選舉上能讓最好團隊、最強人選、最符合人民期待的候選人順利產生跟當選。



