國民黨主席鄭麗文上任不到三個月，就拋出要恢復國共論壇，以及很想去北京推動"鄭習會"，還說若成行，對國民黨將是「大利多」，今天她還專程去向前總統馬英九請益兩岸交流，不過黨內憂心，鄭習會若成行，恐怕衝擊下半年的選情節奏。

國民黨主席鄭麗文vs.記者：「主席趙董書中有勉勵你，要遠離親中，下午再接受訪問好不好。」被問到敏感問題，鄭麗文快步離開，但趙少康新書這樣寫，不是沒原因，鄭主席上任後，不避諱自己的親中路線，甚至才上任不到三個月，就想急著見習近平，還特別拜會親中色彩鮮明的前總統馬英九。

鄭麗文還專程去向前總統馬英九請益兩岸交流。（圖／民視新聞）馬英九送上題字，象徵眾馬奔騰的春聯，鄭麗文率領黨務主管，一同拜會馬英九，就是要來請益兩岸交流。國民黨主席鄭麗文：「大部分的時間，的確都聚焦在兩岸的交流，跟兩岸關係的破冰，馬總統非常的支持也非常鼓勵，他還特別提醒我，如果要到大陸訪問的話，第一不能穿高跟鞋，第二叫我現在就可以練毛筆字了。」

有馬英九的支持與建議，鄭習會似乎勢在必行，鄭麗文積極經營對中關係，但對美卻傳出被架空，看看國民黨地方諸侯，頻頻和AIT官員同框，朱立倫時代的「知美派」夏立言、黃介正等人又紛紛退出黨核心，難道鄭麗文不擔心。

國民黨主席鄭麗文：「大家多慮了，我都一直跟美方的各界，有很多的溝通跟交流，包括他們的政府AIT，包括國會等等的，所以到目前為止，我都覺得這個管道，是越來越暢通，而且所有的人都非常熱情的，希望我能夠到美方去訪問。」

國民黨主席鄭麗文上任不到三個月，就拋出要恢復國共論壇，以及很想去北京推動"鄭習會"，還說若成行，對國民黨將是「大利多」。（圖／民視新聞）資深媒體人陳揮文：「鄭麗文妳當國民黨主席的任務，是去見習近平嗎，妳的優先順序是什麼，莫名其妙當上國民黨黨主席，然後妳心心念念想要見習近平，妳現在擔任國民黨黨主席，妳最重要的工作是，打贏2026跟2028。」親藍名嘴痛批，尤其鄭麗文一句鄭習會對國民黨將是大利多，聽在就要選舉的民代耳裡恐怕也驚驚。

新北市議員林金結vs.立委（民）李坤城：「金結11月份去好不好，我覺得是越快越好，11去才好啊表示大利多啊，如果我們現在去，馬上就停止軍演，馬上就不再共機繞台，那鄭麗文帶李四川去好不好，欸...主席去就好了。」傳出藍營內部給出鄭習會三建議，包含今年不赴中最好，或先訪美再赴中平衡觀感，若真不行希望至少在上半年先會面，避免衝擊下半年選情節奏。鄭麗文領軍的國民黨第一仗，黨內先求不扣分。

原文出處：鄭麗文會馬英九請益兩岸交流 藍營憂「鄭習會」衝擊選情

