鄭麗文會馬英九請益兩岸破冰 馬批台獨是行不通的「死路」

國民黨主席鄭麗文20日拜訪前總統馬英九，歷經一小時會談後，受訪說明會談內容。(記者張嘉明攝)

〔記者施曉光／台北報導〕在表達希望上半年舉辦「鄭習會」，以及傳出本月下旬將召開「國共論壇」之際，國民黨主席鄭麗文今日下午拜訪期勉她堅持「九二共識」、促進兩岸交流的前總統馬英九，會後她出面受訪指出，馬英九非常鼓勵她推動兩岸交流，並批評賴清德總統自稱「台獨務實工作者」，其實與「台獨」工作邏輯不通，台獨只是「死胡同」，國際上沒有人會支持，是一條行不通的「死路」。

鄭麗文還強調，未來國家前途與兩岸關係至關重要，馬英九除了跟她分享過去與中共中央總書記習近平互動的經驗與趣談，還說了很多小故事，並特別提醒她如果前往對岸，不能穿高跟鞋，而且從現在開始就要練毛筆字，但自己不像馬英九毛筆字寫得很好，現在臨時抱佛腳應該已經來不及了。

對於媒體關切「國共論壇」的舉行時間，鄭麗文只說，希望在兩岸兵凶戰危、全世界都高度關注兩岸關係的時候，國民黨要負起這個歷史重責大任，扭轉乾坤，讓兩岸關係融冰，紓解台海緊繃得情勢，至於「第一次智庫交流論壇」活動在確定後，國民黨會在第一時間召開記者會向外公布。

鄭麗文強調，對於兩岸未來交流，這是台灣主流民意的高度期待，台灣人不希望讓下一代上戰場，而且台灣偉大的經濟與民主成就，也不應該受到戰爭影響，國民黨不會畏首畏尾，逃避這個歷史重責大任，希望社會大眾可以放心，而且到目前為止，她有充分感受到北京方面的善意與誠意，希望這次的破冰能讓兩岸關係走向和解、和平的道路，這也是台灣社會與國際社會的期待，尤其目前國際社會如此動盪不安，國民黨希望兩岸互動能發揮定海神針的效用，讓大家看到和平的希望。

鄭麗文今天下午在國民黨副主席張榮恭、蕭旭岑以及文傳會主委吳宗憲等黨務人士陪同下前往馬英九辦公室拜會，對於媒體關心是否是為「鄭習會」以及「國共論壇」取經，鄭麗文說，這是她上任後特別約時間，前來向馬英九請益，因為快要過農曆新年，她也來向馬英九拜年，但兩人談話多數時間確實聚焦在兩岸破冰問題。

此外，有關媒體關切藍營與美方的溝通問題，鄭麗文強調，自己與美方各界包括智庫、政府、AIT、學界以及國會人士溝通管道已經愈來愈暢通，所有美方人士都熱情邀約她訪問美國，她與美方溝通暢通，而且美國對她堅定支持避免兩岸戰爭、追求和平的想法高度認同，外界不必擔心。

