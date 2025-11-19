鄭麗文會黃國昌宣示擴大合作 拋組影子內閣構想

國民黨主席鄭麗文上任後，19日與民眾黨主席黃國昌召開首次公開會談。鄭麗文首先宣示，藍白兩黨從今日開始，要從過去一年在國會的合作，擴大深化至地方選舉合作。

鄭麗文進一步表示，不希望選舉過程中因為鷸蚌相爭，導致劣幣驅逐良幣，而是期望「1+1＞2成為主流民意」，並稱「這無疑是個全新的挑戰，也是國際民主政黨合作史上的重要創舉。」

黃國昌除了認同鄭麗文的說法外，也強調民眾黨和國民黨雖然背景不同，但仍會為國家人民共同合作，並以通過國會改革、《財劃法》、不法關說罪、還給勞工假日等法案為例，稱藍白政策雖不一定一致，但已透過溝通方式，在立法院打下合作基礎。

此外，兩人皆提到設立「聯合政府」或「影子內閣」構想，黃國昌表示，第一步會先責成民眾黨智庫與國民黨政策會智庫對接。

鄭麗文則說，已經尋求內政部前部長李鴻源協助組成相關團隊，希望結合各領域人才，並參考內閣制國家經驗，在台灣現有憲政制度下，走出屬於台灣的獨特道路。

影子內閣是什麼？

影子內閣是事先由假定人選組織的內閣，指某些行內閣制的民主國家中，在野黨為準備上台執政而設的預備內閣。

