鄭麗文會黃國昌 醫拋2028關鍵：柯文哲一審結果，一情況藍白就頭大！
記者李鴻典／台北報導
國民黨主席鄭麗文今（19）天將與民眾黨主席黃國昌會面，醫師沈政男撰文【藍白合的關鍵：柯文哲官司一審結果、藍白合人選的民調方式】，他在文中直言，關鍵在於柯文哲一審結果。如果判了十年以上，依選罷法規定，柯文哲就不能參選，那麼二〇二八就是「盧黃配」，但如果是不到十年，那麼藍白就頭大了：盧柯配，還是柯盧配？
沈政男寫道，鄭麗文與黃國昌將在今天進行高峰會談，主題是在野合作、聯合政府，但不會談到選舉細節。雖說如此，選舉細節還是藍白合，或者說任何要組成聯合政府的政黨，如何合作的關鍵所在。而選舉細節就是民調細節，當藍白在同一選區都有意推出人選，而無法協調出共同人選時，就得用民調來決定。
沈政男說，柯文哲在「鄭黃會」前對黃國昌所做的提醒，主要就是民調的時間與方式，避免重蹈二〇二四藍白合的覆轍。
問題是：還是很可能重蹈覆轍！沈政男指出，關鍵就在於柯文哲官司的一審結果。如果判了十年以上，依選罷法規定，柯文哲就不能參選，那麼二〇二八就是「盧黃配」，但如果是不到十年，那麼藍白就頭大了：盧柯配，還是柯盧配？
柯文哲的官司是這樣，最大條的收賄罪肯定不會成立，只剩圖利罪、侵占公益罪與背信罪，但剩下的三條只要一條幾年，加起來就可能超過十年。問題是，從一審法官一年多前就同意柯文哲交保的態度來看，要判十年以下也不是沒有機會。
所以說，今天的「鄭黃會」只是準備性質的會議，大家聊一聊，關鍵議題還是要等柯文哲官司的一審宣判結果。
沈政男進一步表示，至於黃國昌選二〇二六的新北市長，他自己應該知道民調趨勢，心裡有個底。以那樣的民調差距，民調怎麼進行都不會有太大問題。黃國昌選新北市長，應該當成「二〇二八盧黃配」的練習賽，不管有沒有成功，重點在於擴大自己的全國支持度，為二〇二八加分。
二〇二六其他縣市長的藍白合作，問題也不大，因為一級戰區的台南與高雄，都確定是國民黨參選。至於新竹市，就是高虹安參選；不管官司怎麼判，先選上連任再說。
沈政男也提到，現在比較會有問題的，除了柯文哲選二〇二八總統，就是二〇二八的區域立委選舉，如果藍白都有意在某個選區推出人選，整合機制就必須事先談妥。藍白的二〇二八目標，除了讓賴清德下台，國會也必須持續取得多數。
