鄭麗文會黃國昌、AIT時程未定 國民黨：將辦行動中常會強化與地方連結

國民黨文傳會主委吳宗憲。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文當選將滿一個月，但一級黨務人事卻至今未完全搞定，即便鄭今宣布自兼革實院院長，KMT Studio召集人仍舊懸缺。文傳會主委吳宗憲今表示，新人事還在尋找、積極洽談中，會持續讓KMT Studio運作更完美。

至於鄭麗文於黨主席選舉時的下鄉承諾，吳宗憲說，之後中常會會分區邀各地黨代表、中央委員到中常會提供地方意見，也會著手籌辦行動中常會，強化中央與地方連結。

外傳鄭麗文本周將與美國在台協會（AIT）處長谷立言會面，吳宗憲回應，到此時此刻為止，還無相關資訊，具體要會談什麼也還不知道，但與各國使節見面後，一定會以新聞稿方式，正式對外說明。

廣告 廣告

吳宗憲說，鄭麗文會與各國維繫良好的關係，也希望讓這塊土地被更多人看到。至於傳出考慮駐美代表處裁撤一事，吳澄清，那是誤傳，鄭對駐美代表處支持沒有任何改變。

至於何時與民眾黨主席黃國昌見面，吳宗憲表示，目前也還沒有訊息，但在野黨之間合作是必然的，一定會見面，但要考量時間與談論議題，在野團結是藍白兩黨一致的希望。

更多太報報導

提醒領導人「只求痛快」不足以成事 陳學聖：鄭麗文已做好轉型準備？

分析／「反朱派」重掌國民黨喊「團結」 應先從正視朱立倫任內政績開始

分析／非典型「鄭麗文主席」來了 鯰魚效應衝擊綠營支持或藍營基本盤禍福難料