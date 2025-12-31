鄭麗文有夠扯！竟要綠營接受九二共識「迎和平」 徐國勇氣炸開嗆

即時中心／黃于庭報導

中國解放軍東部戰區29日宣布，於昨（30）日上午8時至晚間6時展開「正義使命-2025」環台軍演，並實施實彈射擊。未料，國民黨主席鄭麗文卻稱總統賴清德不斷挑釁，拖累台灣2300萬人民，今（31）日又宣稱民進黨應接受九二共識，兩岸就能迎來和平。對此，民進黨秘書長徐國勇怒嗆，國民黨竟回頭譴責被害人，這樣的政黨正當性在哪裡？

針對鄭麗文發言，徐國勇回應，中國國家主席習近平已經講得很清楚，所謂九二共識就是「一國兩制」，在中共「九三閱兵」典禮當中，他們再次強調只有1個中國，而那個中國就叫中華人民共和國，「國民黨還在想九二共識、一中各表，這是在做夢，不要再自欺欺人」。

民進黨祕書長徐國勇。（圖／民視新聞）

接著，徐國勇強調，國民黨對於中共沒有正義性的軍演，應該同聲譴責，不僅危害區域和平，更對台灣週邊造成侵擾，「國民黨雖然名稱有個中國，不過不要忘記現在立足在台灣，應該譴責中國軍演才對」，台灣是受害者，國民黨竟然沒有譴責加害人，反而回頭譴責被害人，這樣的政黨正當性在哪裡？

徐國勇痛批，自己對於國民黨回應極為失望，應該和所有政黨站在一起，共同維護台灣和平、安全，譴責中華人民共和國。他也希望，國民黨能真正為台灣和平與幸福努力的政黨；而不是和要侵擾台灣的共產黨在一起，這樣會讓國人失望，「蔣介石、蔣經國都是反共，為什麼這個時候國民黨變成親共？讓我們非常不解」。

