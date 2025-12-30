鄭麗文有夠扯！談軍演竟怪總統「挑釁中國」 王世堅這1句酸爆

即時中心／黃于庭報導

中國軍事野心逐年增加，野蠻行徑為國際社會所不容。中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布，於今（30）日上午8時至晚間6時展開「正義使命-2025」環台軍演，範圍涵蓋台海以及台灣北部、西南、東南、東海空域，並將實施實彈射擊。未料，國民黨主席鄭麗文卻稱總統賴清德不斷挑釁，拖累台灣2300萬人民。對此，進黨立委王世堅狠酸，鄭是上帝賜給綠營最好的禮物。

王世堅今日替綠委陳亭妃站台，力挺對方成為台南市長。針對中共軍演一事，他認為，中共所有舉措都臆測不到，這就是為什麼必須「料敵從寬」，且必須繼續加強國防、韌性社會，隨時準備中共突如其來，不管演習、圍攻，甚至搞不好擦槍走火，這都是意想不到的。

因此，王世堅強調，全國2300萬人民和軍方同志，不是省油的燈，中共也應該很清楚，台灣跟中共一直認為比劃就好，了解各自決心，不要這種不必要的擦槍走火摩擦；若是真打起來，損失的不只台灣，中共也會付出很大的代價，「和平必須靠台灣實力爭取，台灣早就準備好，不怕他們任何突如其來舉措」。

談及鄭麗文的言論，王世堅表示，當國家大難臨頭的時候，不管在朝在野黨主席，都該站在國家安全、尊嚴、國立場，對外一致發表態度與看法，千萬別在敵人實彈攻擊的時候，反而炮口轉向國內其他政黨，這實在非常不好；他更大酸「鄭麗文主席是上帝賜給民進黨最好的禮物」。

民進黨台南市長擬參選人、立委陳亭妃。（圖／民視新聞）

一旁的陳亭妃補充說道，1個黨主席不能在國家面對要團結時，卻在說嘴，把責任推給賴清德，非常遺憾中國展開軍演，更應該一致對外，而不是砲口對內，這是讓大家非常遺憾的。

