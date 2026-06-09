鄭麗文期川普推動區域合作對話

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國民黨主席鄭麗文（左）訪問紐約出席智庫「亞洲協會」座談，與前美國國務院亞太助卿羅素（右）對談。 （中央社）

記者王超群∕綜合報導

國民黨主席鄭麗文美東時間八日在紐約智庫「亞洲協會」座談指出，美國總統川普若能扮演領導角色，將區域由戰爭衝突轉化為合作對話，創造巨大和平紅利，不僅是偉大的美國總統，也會是二十一世紀最偉大的領導人。

鄭麗文在亞洲協會公開演講吸引智庫學者與美國前官員出席。活動由亞洲協會美中關係中心主任夏偉主持，亞洲協會政策研究所學者、前國務院亞太助卿羅素與談，兩人就鄭麗文及國民黨的兩岸路線、鄭習會內容、台灣政治及台美關係等提問。

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鄭麗文及訪團九日將前往華盛頓。她表示，川普北京行跨出重要一步，希望他不要浪費剩下兩年多任期，美國要再次偉大，如果可以成功經營東亞與大陸關係，恐怕是重要關鍵。

鄭麗文表示，對抗甚至與大陸發生戰爭不但不會讓美國更偉大，可能會帶來非常嚴重毀滅後果。希望美陸也能開始建立互信、交流、友誼，停止冷戰跟零和遊戲思維，希望第一島鏈轉化為和平繁榮之鏈。

她說，如果美國以領導角色，將區域由戰爭衝突轉化為透過合作、對話創造巨大和平紅利，尤其在ＡＩ（人工智慧）時代，這符合區域所有國家利益，也絕對符合美國國家利益。如果川普能扮演領導角色，他不僅是偉大的美國總統，也會是偉大的世界領導人、二十一世紀最偉大的領導人。

鄭麗文強調，兩岸和平穩定關係，自己的努力及跟大陸國家主席習近平的對話，還是非常需要美國支持，這是為何訪美對自己及國民黨來講，尤其對台灣，至關重要。

鄭麗文以歐盟為例指出，未來會根據兩岸現實需要發展出全新制度，重點是能夠符合人民具體需要，保護人民福祉，可以獲得人民支持。

夏偉回應鄭麗文是理想主義者。鄭麗文進一步解釋，自己不僅是理想主義者，也有路線圖，根據政治經驗與能力，非常務實的一步一步推動，最後能不能達成她不知道；但到目前為止，找不到比她所描述更務實的方法，可排除兩岸以強迫及武力方式解決問題，這才是真正的現實。

鄭麗文指出，想透過武力或強制方式解決兩岸問題的人是不切實際的，因為一定會碰壁、不會成功、付出巨大代價。任何務實的政治人物，很快會知道她提出的才是真正務實可行的方案。