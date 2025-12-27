鄭麗文期待訪中會晤習近平 柯志恩力挺「勿動輒抹紅」

國民黨立委柯志恩力挺自家黨主席鄭麗文訪中交流。（翻攝自國民黨高雄市黨部臉書）

國民黨主席鄭麗文26日接受廣播專訪時表示，若對岸發出邀請，她個人期待明年上半年訪問中國，與中共總書記習近平會面。對此，國民黨立委、高雄市長參選人柯志恩27日回應，鄭麗文具備智慧，能讓台灣民眾感受到兩岸和平仍可期，並呼籲外界不要將兩岸交流輕易「抹紅」，這對和平毫無助益。

鄭麗文接受《POP大國民》主持人平秀琳專訪，被問及訪中時間，她表示個人期待安排在明年上半年；當主持人追問是否包含與習近平會面時，她則回應「如果我要去的話」。

廣告 廣告

柯志恩指出，兩岸關係目前高度停滯，若能在對等平等原則下進行交流，進一步促成平等互惠的對話，將是台灣社會樂見的發展。她強調，不應將與中國的交流視為「抹紅」的前兆，相信黨主席鄭麗文具備處理此類外交事務的智慧。

此外，柯志恩表示，鄭麗文也計畫赴美拜訪智庫，顯示行程並非僅限於中國。她重申，作為在野黨主席雖無實權，但重點在於促進溝通與和諧，無論面對中國或美國，最終目標都是為台灣爭取最大利益。





更多《鏡新聞》報導

防中共統戰、滲透！ 行政院擬修法「立委赴中須經許可」

季麟連送手槍挺謝龍介 林楚茵轟國民黨「暴力集團代言人」

陳亭妃控台南初選「內參民調」來路不明 民進黨：從未發布