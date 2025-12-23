鄭麗文東吳大學演講舌戰師生 陳揮文開砲：妳已經不是名嘴了

國民黨主席鄭麗文22日晚間赴東吳大學演講。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨日晚間赴東吳大學演講。然而，鄭麗文在提問環節時，頻頻與師生激辯，引發熱議。對此，資深媒體人陳揮文今（23）日直言，鄭麗文已經是黨主席而非名嘴，不應該有情緒性發言。

陳揮文今日在直播上表示，鄭麗文在東吳大學的演講，「站沒站相、坐沒坐相」，可能因鄭的身高較高，現場的桌椅搭配起來不太好，鄭麗文一下靠在台上，一下扭來扭去，實在是很難看。他認為，鄭麗文在肢體語言部分需要加強，因為她現在是國民黨主席，一舉一動大家都看在眼裡。

廣告 廣告

針對鄭麗文與師生展開激烈辯論，陳揮文直言，鄭麗文回到原先名嘴的角色，他認為，鄭麗文身為一個政黨的主席，對於教授或是學生提問，應該要謙虛、海納百川，接受批評與指教，但她卻反批提問者，「縱然提問者有政黨立場傾向，鄭麗文也不應該有情緒性發言，因為妳已經是主席，不是名嘴了。」

陳揮文指出，在許多議題上，鄭麗文經常出現「問 A 答 B」或避重就輕、實問虛答的情況，試圖將問題帶過；他舉例，鄭至今仍無法清楚交代，為何俄羅斯總統普丁不被視為獨裁者，卻將總統賴清德貼上獨裁者標籤。陳揮文認為，鄭的相關回應多半偏離重點，「若賴清德真如藍白所指控的是獨裁者，行政院所提名的中選會委員名單中，又為何會納入藍白推薦的人選。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

被鄭麗文嗆「沒大腦、三民自忠實讀者」東吳副教授長文反擊電爆她

鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧