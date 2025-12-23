鄭麗文東吳大學演講 針對黨產與兩岸認同議題與師生激辯

國民黨主席鄭麗文昨日（22日）赴東吳大學演講，與現場師生展開火熱對話。針對政治系副教授陳方隅就軍購與黨產提出的質疑，鄭麗文於席間激動反嗆「這也太沒有大腦了吧」，引發校園與社群熱議 。

會中，學生與陳方隅教授質疑國民黨立場「髮夾彎」，並指出依內政部資料，國民黨資產高達 234 億，遠超民進黨的 6 億，不解為何頻頻「喊窮」 。鄭麗文回應時強調，國民黨目前處於「被抄家」困境，《不當黨產處理條例》嚴重違憲導致財產遭凍結，連大樓都要付租金 。她更痛批民進黨墮落、背叛初心，讓她不得不與之切割 。

針對身分認同，鄭麗文大方承認自己是「中國人」，強調這是 5000 年文明的自然認同，不應因政治正確而切割 。對此，陳方隅事後在臉書發文批評，鄭麗文將 QA 時間變成「QB 時間」（問 A 答 B），並質疑國民黨一邊擋軍購、稱普亭非獨裁者，一邊喊冤遭國際成見，卻不敢要求北京停止武統威脅。

此外，對於嘉義地檢署「抄家」一事，陳方隅點出是涉及罷免連署偽造文書，並非政治迫害 。他呼籲鄭麗文不要把聽眾當笨蛋，在大學校園辱罵學生提問不夠格、罵老師無腦，最終損害的只會是國民黨自身的改革形象。

