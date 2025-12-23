鄭麗文東吳演講嗆副教授「沒大腦」 校友賴瑞隆批失格：應向師生道歉

記者劉秀敏／台北報導

鄭麗文嗆東吳大學副教授陳方隅「沒有大腦」引發熱議，賴瑞隆批評，這是非常失格、沒禮貌的行為。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

國民黨主席鄭麗文22日晚間受邀赴東吳大學演講，在提問階段時，卻要學生「別挑釁」，甚至開嗆東吳大學政治系副教授陳方隅「沒有大腦」，引發熱議。對此，身為東吳大學政治系校友的民進黨立委賴瑞隆今（23）日表示，鄭麗文的言行非常失格、沒禮貌，呼籲她應慎重地向東吳大學及師生們道歉。

鄭麗文22日晚間在東吳大學以「國民黨的改革與青年參政之路」為題演講，不過，針對東吳政治系副教授陳方隅提問，鄭麗文竟回「你一定都是看三民自」，甚至嗆「沒有大腦」，讓陳方隅氣得發文回擊，鄭麗文別再消費過去自己對抗威權的夥伴，也不應問A答B迴避表態「把學生當笨蛋」。

賴瑞隆表示，東吳大學是一個自由學風的學校，培養出了各黨派優秀的政治人物以及各界精英，多元學風也是東吳大學可貴的地方。然而，鄭麗文到東吳大學演講，竟然批評提問者「沒有大腦」，這是一個非常失格、沒禮貌的行為。

賴瑞隆直言，作為最大在野黨的黨主席，鄭麗文要不就不要去東吳大學演講，躲在中央黨部就好，如果接受東吳大學邀約去演講，就應該尊重東吳的自由學風，不能夠自己不喜歡的提問，就批評、攻擊，甚至罵人家「沒有大腦」。

賴瑞隆強調，任何政治人物都必須接受各界的批評，如果沒有雅量接受批評，就不要進入東吳大學，既然鄭麗文要到大學去，就請接受各大學的提問，不要問A答B、問東答西。他也呼籲，鄭麗文應該慎重地跟東吳大學、跟所有的學生、老師們道歉。

