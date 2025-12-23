鄭麗文東吳演講失言惹議 校友賴瑞隆批失格：應向師生公開道歉

賴瑞隆痛批鄭麗文東吳大學演講言行明顯失格，應向師生公開道歉。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨晚赴東吳大學演講，最後開放問答環節與學生互動激辯，東吳大學政治系副教授陳方隅在場就軍購、黨產等議題提問，卻遭反嗆「這也太沒有大腦了吧？」、「看得出是三明治(三民自)的忠實讀者」。針對鄭麗文失言一事，身為東吳校友的立法委員賴瑞隆今(23)日痛批鄭麗文不滿現場提問而出言辱罵副教授「沒有大腦」，相關言論已嚴重失當，身為最大在野黨黨主席，言行明顯失格，應向東吳師生公開道歉。

廣告 廣告

立委賴瑞隆回應，東吳大學是一個自由學風的學校，也培養出各黨各派優秀的政治人物與各界的菁英，但是鄭麗文主席到東吳大學演講，竟然批評提問者「沒有大腦」，這是一個失格且沒有禮貌的言行，作為最大在野黨的黨主席，要不就不要走到東吳大學演講，躲在自己的中央黨部就好，既然接受東吳大學邀約到校演講，就應該尊重東吳大學的學風，各式的提問都會有，不能妳不喜歡的提問，就罵人家「沒有大腦」，這是一個失格且沒有禮貌的黨主席的言行，任何政治人物都必須接受各界的批評，如果沒有雅量接受批評，那就不要進入東吳大學。

賴瑞隆指出，東吳大學裡面不管是國民黨、民進黨、民眾黨，包括各黨的優秀人士也都出自東吳大學，多元的學風也是東吳大學可貴之處，鄭麗文主席如果要走出黨中央，要到各大學去，就請接受各大學的提問，不要問A答B、問東答西，而且在問A答B、問東答西的同時，竟然還批評副教授沒有大腦，我們認為這是一個失禮、失格，非常嚴重的行為，鄭麗文主席應該慎重跟這位副教授、跟東吳大學道歉，如果要批評、攻擊提問者，只想聽好聽的話，那就躲在國民黨黨中央就好。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧

學生問「願不願喊互不隸屬」遭鄭麗文反駁 黃暐瀚：說「中華民國是一個國家」有什麼錯？