鄭麗文東吳演講批副教授「無腦」 校友賴瑞隆：失格、失禮

鄭麗文（左）大學演講失言，賴瑞隆（右）批言行失格。（資料畫面、翻攝自賴瑞隆臉書）

國民黨主席鄭麗文昨（22日）赴東吳大學演講時，回應副教授陳方隅提問竟脫口「無腦」等語，引發爭議，校友、民進黨立委賴瑞隆批評言行失格，認為應尊重自由學風的校園，並呼籲鄭向校方與副教授致歉，他更直言，若只想聽好聽的話，「躲在國民黨黨中央就好」。

鄭麗文昨晚到東吳大學演講，期間政治系副教授陳方隅提問後，卻遭鄭以「看得出是『三民自』的忠實讀者」、「這也太沒有大腦了吧」等語回應，陳方隅事後在臉書發文，提醒鄭不要再扭曲台灣的民主化歷程，並把QA時間變成「QB時間」，總是問A答B。

對於鄭麗文相關發言，身為校友的賴瑞隆今日表示，其行為非常失格且失禮，東吳大學一向是自由學風的學校，培養出各黨派優秀的政治人物與各界精英，若選擇走出黨中央進入校園，就應尊重多元的學風，接受不同提問，而非問東答西、問A答B，甚至批評貶抑副教授「沒有大腦」。

賴瑞隆強調，不能因不喜歡該提問內容就加以批評與攻擊，呼籲鄭麗文應向校方、副教授陳方隅道歉，他也直言：「如果只想聽好聽的話、想聽的話，那就躲在國民黨中央就好，不用出來」。





