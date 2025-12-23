國民黨主席鄭麗文，昨晚（22）現身東吳大學政治系演講，學生從死人連署問到擋軍購，問題犀利，沒想到鄭麗文，似乎答到有些火氣，不僅嗆學生的提問"不是大學殿堂該有的水準"，還槓上現場提問的副教授陳方隅，讓陳方隅諷刺，問A答B讓QA時間變成"QB"時間。

東吳大學學生vs.國民黨主席 鄭麗文：「主席妳那個偽造文書有要道歉嗎偽造文書...（謝謝）。」

來到東吳大學政治系演講，鄭麗文面對學生追問，尷尬不回應，但坐下來，還有更多問題等著他。

東吳大學學生vs.國民黨主席 鄭麗文：「你認為普丁不是獨裁者，又認為賴清德是獨裁者，那你對於，獨裁者的定義是什麼，剛你沒有回答到他的問題，剛剛還有兩個問題，不是我也有問這個問題啊，那剛剛我回答你，另外一個朋友的問題好了，那你不回答我的問題。」

鄭麗文東吳演講槓學生 還嗆副教授「太沒大腦了吧」

鄭麗文到東吳政治系演講引發討論。（圖／民視新聞）





獨裁也不答，被問到國防特別預算，鄭麗文還檢討起學生！

東吳大學學生vs.國民黨主席 鄭麗文：「你們只是想知道，一個美國給的價錢，我們要不要接受，然後就來決定，我剛剛說的這一切，我不認為，這是一個在大學殿堂裡頭，討論問題，應該要有的水準跟態度。」

東吳政治教授 陳方隅vs.國民黨主席 鄭麗文：「建議是說，可不可以不要看不起同學，你們就真的在擋軍購啊啊，真的就是支持獨裁者啊，難道募兵制，就等於不防衛台灣嗎，這也太沒有大腦了吧。」

東吳政治教授 陳方隅：「這個QA時間就變成QB時間，就是問A答B，然後每一個，需要重大表態的議題，他都是說大家不要選邊站，重點就是他不想要回答，還直接罵我無腦。」

連政治系教授也被嗆！鄭麗文把校園當成政論的表現，讓學生失望。

東吳政治學生：「都沒有直球回答，今天我也不是什麼政黨，我只是覺得國民黨，這些有問題，我來問他的闡述，但是國民黨卻給我，這樣子的回答。」

鄭麗文校園開講，本來想拉近國民黨跟年輕世代的距離，但從學生反應看來，恐怕事與願違。





原文出處：鄭麗文東吳演講槓學生 還嗆副教授「太沒大腦了吧」

