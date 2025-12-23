鄭麗文東吳演講爆衝突！當眾怒嗆教授「沒大腦」

國民黨主席鄭麗文22日晚間前往東吳大學外雙溪校區，以「國民黨的改革與青年參政之路」為題發表演講。原本預期是一場理性的政策交流，卻演變成火藥味十足的對峙場面。

演講過程中，東吳大學政治系副教授陳方隅針對國防議題提問，質疑馬英九執政時期演習放音響、大幅裁軍，同時中國持續擴軍，國民黨自2000年以來反對軍購，如何面對中國擴張野心。鄭麗文回應稱，馬英九8年裁軍是為改成募兵制，並反問「中國、美國都是募兵制，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？這也太沒有大腦了吧」。隨後更直接對陳方隅表示「你一定都是看三民自」，批評對方是「三立、民視、自由時報的忠實讀者」。

面對學生關於統獨立場的提問，當有學生詢問願不願意喊出「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」時，鄭麗文回應中華民國當然是一個國家，但她刻意放慢語速、加重語氣表示「這不需要這樣子去挑釁地問」，強調雖然互不隸屬，但「同屬一個中國」，這是憲法白紙黑字的規定。

關於普丁是否為獨裁者的問題，鄭麗文採取迴避態度。她表示作為在野黨領袖，不會用嚴厲字眼形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。當學生追問普丁、習近平、賴清德誰比較獨裁時，鄭麗文轉移話題，稱即使美國民主選舉也有重大瑕疵，不會因此說川普是獨裁者，所以也不會這樣形容普丁。

整場問答環節中，鄭麗文多次對學生提問表達不滿，直言「你們不應該這樣提問」、「你們問這些問題都很不好」、「大學殿堂可以有更好的問題」。當學生表示問題未獲回答想追問時，鄭麗文回應「如果回答無法讓學生滿意，那也沒辦法」，要求學生開放心胸，稱政治不是表態的比賽遊戲。

針對黨產議題，鄭麗文強調國民黨財務拮据，兩百多億元被凍結形同被抄家，批評《不當黨產條例》嚴重違憲。關於「中國人」認同，她表示從未否認自己是中國人，認為台灣與中國不應被視為對立概念，強調「中國」代表5000年文明，質疑為何在台灣變成政治不正確。

對於中共介選疑慮，鄭麗文否認存在「中國介選」問題，為立委赴中交流辯護，反問「難道不能去嗎？」她認為外界過度恐懼赴中交流，反映對台灣缺乏信心。

事後陳方隅在臉書發文反擊，批評鄭麗文把聽演講的人當笨蛋，問A答B迴避表態。他質問鄭麗文為何立場髮夾彎，從過去批判國民黨「殘暴不義」、主張消滅國民黨，到現在成為黨主席。陳方隅更指出，國民黨帳面資產234億，民進黨僅6億，質疑鄭麗文喊窮的真實性。

民進黨立委范雲今日回應此事，批評鄭麗文作為國民黨主席，這種回應方式讓人感覺未來聽她演講不需帶腦袋去。幹事長鍾佳濱補充，或是帶了腦袋去要開飛航模式。資深媒體人黃暐瀚也表示，完全不覺得強調「中華民國是一個國家」有什麼挑釁。

