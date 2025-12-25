鄭麗文東吳演講舌戰學生 陳揮文重砲開轟很難看

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨主席鄭麗文22日受邀前往東吳大學演講，主題為「國民黨的改革與青年參政之路」，不過在提問環節時，鄭麗文回應時頻頻與師生激辯。資深媒體人陳揮文認為，鄭麗文的肢體語言要加強，站沒站相、坐沒坐相，實在難看。而鄭麗文已不是名嘴，是黨主席，不應該有情緒性發言。

對於鄭麗文在東吳大學的表現，陳揮文日前在直播上說，鄭麗文在東吳大學的演講站沒站相、坐沒坐相，可能因為鄭麗文身高較高，現場桌椅搭配不太好，鄭麗文一下靠在台上，一下又扭來扭去，實在是很難看，肢體語言的部分需要加強，而鄭麗文現在已經是國民黨主席，一舉一動大家都看在眼裡。

而在問答環節中與師生展開激辯，陳揮文認為鄭麗文回到原先名嘴的角色，但鄭麗文身為一個政黨主席，對於教授或是學生的提問，應該要謙虛、海納百川，接受批評與指教，但鄭麗文卻反批提問者，陳揮文認為，縱然提問者有政黨立場或傾向，鄭麗文也不應該有情緒性的發言，因為鄭麗文已經是黨主席不是名嘴了。

陳揮文指出，在許多問題上，鄭麗文經常問A答B，不然就是實問虛答，試圖把問題跳過去，就像鄭麗文至今仍無法說清楚，為何俄羅斯總統普丁不是獨裁者，卻將總統賴清德貼上獨裁者標籤？如果賴真如藍白所指控是個獨裁者，那為何行政院提名的中選會委員名單會有藍白推薦的人選？



