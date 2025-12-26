鄭麗文東吳演講「提問學生遭肉搜」 學生會籲：停止惡意攻擊

鄭麗文日前到東吳大學演講。（資料畫面）

東吳大學政治學系日前邀請國民黨主席鄭麗文到場演講，事後卻傳出提問學生遭網友起底、肉搜與人身攻擊，學生會昨（25日）發聲明呼籲回到理性討論，並強調願提供公開、合規、可受檢驗的討論舞台，同時嚴正要求各方停止越線行為，避免校園氛圍與同學安全感受損。

學生會昨日在臉書發布聲明，表示感謝外界對系上各場講座與活動的關注，但也指出，近期網路討論逐漸升溫，甚至出現失去分寸的情況，部分討論已從「對議題的批評」滑向「對個人的攻擊」，更有人以匿名帳號、側翼粉專等形式起底同學、影射身分，進而放大衝突。

學生會表示，政治立場可以不同，但校園作為教學與學習場域，不應被當作政治鬥爭的戰場，更不應以傷害同學為代價，學生會認為，藍綠白各派代表公開上台辯論、理性對話，遠比網路上的嘲諷與貼標籤更具有價值，也更符合政治系應有的公共討論倫理。

學生會呼籲外界停止起底、肉搜、影射個資、煽動群眾攻擊、惡意剪輯與斷章取義等出格行為，回到理性討論，並強調「要吵就上辯論場上吵」。學生會重申，支持多元立場的存在，也願意提供公開、合規、可受檢驗的討論平台，但同時嚴正呼籲各方停止任何越線行為，以維護校園氛圍與同學的安全感。





