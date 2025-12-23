鄭麗文東吳講座嗆提問「沒大腦」 副教授反擊：把在座各位當笨蛋？

對於鄭麗文昨天到東吳大學的演講與QA，陳方隅昨晚po文回應，再度提出2個提醒、3個主要給國民黨的疑問。（翻攝自陳方隅臉書）

國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間到東吳大學跟學生面對面QA，活動最後由東吳大學政治系副教授陳方隅提問，指現在國際社會的共識，希望台灣能加強自我防衛，而馬英九時其實大裁軍、軍備下降，「到底我們要怎麼面對中國不斷擴張的野心？」鄭麗文回應時，第一句就稱「看得出是三明治（三民自）的忠實讀者」，至於馬英九當總統時裁軍等問題，她反擊回嗆，是因為要改成募兵制，「美國、大陸也是募兵制，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？這也太沒有大腦了吧！」陳方隅昨晚po文回應，再度提出2個提醒、3個主要給國民黨的疑問，希望鄭麗文及國民黨的政治工作者們能參考，而他反嗆，「任何一個有用腦袋的人，都聽得出來QA時間變成QB時間」「請不要把學生們以及來聽演講的人都當成笨蛋」。

廣告 廣告

對於鄭麗文昨晚在東吳大學的發言及回答，陳方隅昨晚於臉書po文，開頭標題就寫著「給鄭麗文主席的2個提醒、3個大問題」，第一個建議「請鄭主席不要再消費自己過去的夥伴、也不要再扭曲台灣的民主化歷程。」第2個建議「請不要把學生們以及來聽演講的人都當成笨蛋。」陳方隅強調，任何一個有用腦袋的人，都聽得出來QA時間變成QB時間，總是問A答B，不然就是回答一些打高空的內容。

至於提問後被鄭麗文酸「看得出是三明治（三民自）的忠實讀者」「無腦」，陳方隅則表示，自己其實是覺得滿「榮幸」的，可以獲得「中國國民黨主席如此的無腦回應。」而自己一直相信就事論事的公共討論是有可能的，「這裡只是想要提醒，討論公共事務就直接貼標籤、直接貼三民自和無腦的標籤，這真的是中國國民黨所要帶給學生們和社會大眾的榜樣嗎？我相信聽眾們心中自有公評。」

陳方隅更列出3大問題，首先指鄭麗文主席以前還曾投入人權工作，批判國民黨，說國民黨殘暴不義，跟黃國昌一樣說要消滅國民黨，「為什麼現在立場髮夾彎？就算民進黨再怎麼差，國民黨的問題不是更大嗎？這些問題應該怎麼解決？並不是罵一罵民進黨就沒事了。」

第二，跟台灣的自我防衛有關，「到底和平能否真的像國民黨想的一樣，靠我們自己縮減軍備就可以說服中共？」以及中華民國在中共的眼中也是台獨，「現在不統就是獨，九二共識就是一國兩制的台灣方案，哪來國民黨的表述空間？」

第三，座談題目是「國民黨的改革」，可是沒有聽到太多關於改革的事情。還有鄭麗文主席說保守不是壞事，可以有很多的創意。「但沒有回答到問題呀？例如，所以這個意思是國民黨是會繼續反同？妳們要的保守，是指哪些價值、哪些政策？」

最後，陳方隅也再度提醒鄭麗文及國民黨，來到大學生的場合罵在場學生們的提問不夠格在大學殿堂、罵大學老師「無腦」「都是看三民自媒體」等等，大家都看在眼裡，「這損失不在我，是在貴黨啊」。而他強調，雖然自己幾乎所有立場都跟國民黨不一樣，但也很希望能夠有更多的交流機會，「我相信這對政治工作者來說也是很好的事情」。

更多鏡週刊報導

學生提問統獨立場！ 鄭麗文稱不需這樣挑釁問：互不隸屬但「同屬一中」

張文隨機殺人！ 狄鶯嘆台灣怎麼了：都是政治人物的錯

家長氣炸！國中考題驚見「精液豆漿、綠茶婊」 老師工作丟了「4年不得聘任」