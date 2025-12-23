鄭麗文東吳開講1句嗆學生！反遭黃暐瀚怒轟

▲國民黨主席鄭麗文昨（22）日赴東吳大學外雙溪校區演講，頻傳爭議。（圖／記者林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日赴東吳大學外雙溪校區演講，和師生互動問答時間長達1小時20分鐘，台下提問踴躍。不過，東吳政治系副教授陳方隅指出，鄭麗文面對師生提問，竟當場罵在場學生的提問不夠格、罵老師「無腦」、「都是看三民自」。對此，資深媒體人黃暐瀚也發聲反批鄭麗文：「我完全不覺得強調『中華民國是一個國家』這句話有什麼挑釁」。

鄭麗文昨在東吳大學演講，有學生提到：「想詢問主席，願不願意喊出中華民國和中華人民共和國互不隸屬？」鄭麗文當場回應：「中華民國是不是一個國家？當然是一個國家，這不需要這樣子去挑釁地問」鄭麗文接著直言：「雖然互不隸屬，但同屬一個中國」，這一番回應引黃暐瀚狠批，完全不覺得強調「中華民國是一個國家」這句話有什麼挑釁。

廣告 廣告

黃暐瀚更提到，中華民國與中華人民共和國當然是互不隸屬，《憲法》告訴你遙遠的西邊有屬於國家的土地，但《憲法》有告訴你，要跟現在統治那塊土地上的「另一個國家」硬統成「一個國家」嗎？沒有。

黃暐瀚發文一出，大批網友也紛紛留言表示支持：「2個不同的國家，就是這麼簡單」、「就說國民黨完蛋了啊」、「講話就講話，那個姿勢這樣說話，加上那個語氣實在是⋯，國民黨可以重選黨主席嗎？」、「有種對共產黨政委說互不隸屬啊」、「跟她這種沒邏輯思維的人討論，真是對牛彈琴呀」、「講話的口吻就是那種很讓人討厭的類型的老師」等。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

提問鄭麗文卻被罵無腦！東吳副教授反嗆她「問A答B」把聽眾當笨蛋

綠營支持度絕地反彈！最新民調曝光：藍白停砍年金讓優勢一夕蒸發

昔嗆賴清德！游盈隆將掌中選會？他翻舊帳狂酸：批綠名言一次看