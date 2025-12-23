鄭麗文校園開講！學生辣問「誰更獨裁」 當場直嗆：你沒回答問題

三立新聞／綜合報導

國民黨主席鄭麗文到東吳大學演講、開放學生提問，不過學生們拋出一連串辛辣問題，讓鄭麗文有些動怒，還質疑學生提問水準。副教授陳方隅更是準備周全、正面對決，戰力滿點，但鄭麗文卻反嗆對方「沒大腦」。對此，副教授在臉書發出長文反擊。

鄭麗文到東吳大學演講，開放學生QA，回答過程中激動到站起來。

國民黨主席鄭麗文：「作為台灣重要政黨的領袖，我不會用一個這麼嚴厲跟強烈的字眼，去形容其他國家的領導人。」

國民黨主席鄭麗文現身東吳大學演講，現場火藥味似乎有點濃，被問到對獨裁者的定義，直接與學生開槓。

學生：「所以就不是獨裁者嗎？」

國民黨主席鄭麗文：「但是...」

學生：「你對獨裁的定義是什麼？」

國民黨主席鄭麗文：「你可以讓我把話講完嗎，你也太急了吧。」

學生：「我在問你的想法是什麼。」

國民黨主席鄭麗文：「我的想法就是這樣，我已經告訴了你啊，但顯然如果對我的想法不滿意的時候，我也沒有辦法。」

與學生一來一往場面尷尬，鄭麗文趕緊進入下一題，但才說到一半，卻又忍不住開酸。

鄭麗文到東吳大學演講，接受現場問答的表現，讓不少網友直呼格局不夠大。

國民黨主席鄭麗文：「各位真的關心台灣的國防嗎？我不認為這是一個在大學殿堂裡頭，討論問題應該要有的水準跟態度。」

開放將近2個小時的QA環節，但學生們才問了3題，鄭麗文就有點招駕不住，副教授陳方隅也忍不下去，直接開火、戰力滿點，鄭麗文也不是省油的燈。

國民黨主席鄭麗文：「難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？這也太沒有大腦了吧。」

一開口就直接怒嗆，對此副教授晚上發出長文回擊，提出兩個提醒、三個大問題，點出鄭麗文不該消費夥伴、扭曲台灣民主歷程，更不該把學生們都當成笨蛋，一場與學生對談的演講，鄭麗文會前信誓旦旦大方表示什麼都可以談，但與學生對談閃躲問題，又脫口批評教授沒大腦，也讓網友大酸格局似乎不夠大。

