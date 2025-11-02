鄭麗文槓記者！胡采蘋笑喊「趙少康不在」：只能撕下去

政治中心／黃依婷報導

國民黨主席當選人鄭麗文近日接受「德國之聲」專訪，記者提到「歐洲人已經認清，戰爭會爆發能夠決定的是俄國總統普丁這位獨裁者」，沒想到鄭麗文卻回「我完全不這麼認為，普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，引發熱議。對此，財經網美胡采蘋也感嘆「人家講東，麗文就講西」。

胡采蘋發文，德國之聲採訪了鄭麗文，結果鄭麗文跟人家大吵架，吵到最後她就跟人家說普丁不是獨裁者，普丁是民主選舉的，且一名報社記者非常生動的紀錄了吵架全過程，讓自己看了真的很想笑，完全就跟政論節目裡面的表現一模一樣。

胡采蘋表示，人家講東，麗文就講西，不管人家講什麼，鄭麗文就會講一些這是你講的、不是我講的、這是你的定義、不是我的定義，人家在討論台海戰爭不取決於台灣，就像俄烏戰爭取決於普丁，然後她就會說普丁不是獨裁者、普丁也是選舉出來的，每次最想轉台都是她講話的時候，真的不知道是在講什麼。

胡采蘋笑喊，而且鄭麗文還會越吵越大聲，想要以聲量取勝，通常這時候趙少康就會進廣告，但現在趙少康不在旁邊，鄭麗文就會直接跟人家撕下去。

