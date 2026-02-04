鄭麗文欲「赴中見習」爭取和平 邱垂正提醒歷史：國共合作都是共產黨勝、國民黨輸

邱垂正赴昔中共不認帳的黑歷史，並指出國共合作的歷史都是國民黨輸，「難道連國共的歷史都忘記了嗎？」（番社自大陸委員會臉書）

國民黨主席鄭麗文上任後一再表態想要到中國訪問會見中共國家主席習近平，近日又在外媒訪談中透露會在上半年訪問中國，目標要爭取兩岸和平承諾。陸委會主委邱垂正今（4日）接受網路媒體訪問時提出質疑，所有人都要和平，而中共要的是統一，鄭麗文要跟紀錄惡例的中共談和平協議，難道沒有歷史記憶嗎？更直言過往「國共合作」的歷史，都是共產黨勝、國民黨輸，難道連國共的歷史都忘了？

鄭麗文重申要見習近平 盼締造兩岸和平

鄭麗文近日在《經濟學人》專訪中表示，國民黨接下來最重要的任務就是要締造兩岸的和平與穩定，因此她希望和習近平直接會面，規劃在今年上半年訪問中國，爭取兩岸的和平承諾。

邱垂正昨出席台北國際書展活動時被問及此事，表示任何政黨或團體赴中交流，一定遵守《兩岸條例》的規範及相關法律，盼秉持對等尊嚴、不要預設前提的原則，共同維護國家主權尊嚴和利益。

邱垂正指中共敵意有增無減 為何只有國民黨感受到善意？

邱垂正今上網路節目「中午來開匯」，接受媒體人黃光芹訪問時談及國民黨近期赴中動作頻頻，副主席蕭旭岑日前率團到北京參加兩岸交流合作前瞻論壇，邱垂正表示，戰在陸委會的立場，「我們是深表遺憾」。他指出，2019年「習五條」已經重新定義了「九二共識」，沒有中華民的升空間，中國大陸對台灣進行複合性的施壓，包括軍機艦擾台、外交打壓和經濟脅迫、社會滲透、認知作戰等等，對岸對我們的敵意是有增無減。

鄭麗文用「親人」形容中國大陸，他質疑中國的各種施壓有用親人來看待我們嗎？對於兩岸關係緊張，他強調是中國大陸對台灣的複合性施壓，陸委會和海基會都感受到滿滿的敵意和風險，為何只有國民黨感受到善意和誠意？

中共只想要統一！邱垂正點名中共不認帳黑歷史

邱垂正重申，陸委會主張正常健康有序的交流，但應該是對等尊嚴、不預設前提。鄭麗文說要和平，大家都需要和平，「老共要什麼？中共一定要統一」，且現在中國已進入強制性統一的階段，台灣人會接受「和平統一」嗎？並質疑鄭麗文所謂的「兩岸和平框架」內容到底是什麼，是否裝著統一的內容，應該和台灣人民說清楚。

他也特別回顧中共的歷史，提到1951年中共跟西藏簽署「17條和平協議」，結果換來的是佔領和入侵；再看香港1997年主權移交中國，說要一國兩制、50年不變的承諾，結果2020年「港版國安法」通過實施，承諾不到23年就不見，「你跟這記錄如此惡劣的人在講和平協議，難道沒有過去的歷史記憶了嗎？」

邱垂正更指出，過去的「國共合作」都是共產黨勝、國民黨輸，「難道連國共的歷史都忘記了嗎？」他表示，和平是要靠實力，屈於霸權不會有真正的和平，台灣必須強化自我防衛力量和社會韌性，並批國民黨阻擋軍購和國防預算，「難道是在爭取和平？」

