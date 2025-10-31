鄭麗文正式上任 主打藍天再現

國民黨今（1）日召開第22屆第1次全國代表大會，黨主席當選人鄭麗文將正式上任，活動以「努力進前、藍天再現」為主軸，昨日發布嘲諷民進黨執政失能的「萊爾校長宇宙彩蛋篇」影片，今會場也設置萊爾校長公車的打卡牆，要讓所有黨代表成為讓萊爾校長下車的關鍵動力。

國民黨全代會今日上午將於台北市成功高中體育館登場，發言人楊智伃昨說明，本次主軸為「努力進前、藍天再現」，主視覺以俯瞰的跑道圖案呈現，加以由淺到深循序漸進的藍色，代表經驗世代的傳承，也以跑道概念希望順利接棒，一棒接一棒，棒棒是強棒。

桃園市議員、國政基金會副執行長凌濤指出，主持人包括自己、楊智伃、台北市議員李柏毅與新北市議員江怡臻等。大會播放開幕影片後，隨即進行新舊主席交接儀式，許多黨內先進也都參與，包括前總統馬英九、前主席吳伯雄、洪秀柱、江啟臣，以及立法院長韓國瑜等人。

國民黨發言人鄧凱勛指出，民調顯示國民黨無論在支持度、好感度上都重回第一名，讓萊爾校長下車只差臨門一腳，全代會場設置萊爾校長公車的打卡牆，讓大家一起把萊爾校長與綠衛兵們趕下車，讓這台車走回正軌。

昨記者會上並播放最新的萊爾校長宇宙彩蛋篇CF，繼續嘲諷賴清德總統，不僅有新角色「川督察」登場，還讓「萊爾校長」來一段近期很火的上車舞，最後彩蛋由藍委謝龍介客串，並喊出經典台詞「一生監督一個人」。

新媒體部主任韋淳祐說明，CF中看到台灣面臨的關稅、能源與地方治理及環境問題，民進黨政府卻無能解決，如同CF中的萊爾校長「無能又自戀，不會的東西永遠不會」。